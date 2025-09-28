На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией сбит 41 украинский беспилотник. Военная операция, день 1313-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1313-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средствами ПВО за ночь сбит 41 украинский БПЛА самолетного типа над несколькими регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Курской области сбито 12 беспилотников, 10 БПЛА сбиты над Брянской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два – над Ростовской областью и по одному — над Новгородской и Самарской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:43

РИА Новости: не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам.

9:33

ВСУ бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

9:20

РИА Новости: ударом в районе города Очаков Николаевской области поражена главная база Военно-морских сил Украины.

9:05

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ярославля, сообщили в Росавиации.

8:43

Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области.

8:25

Истребители НАТО и Польши подняты в небо над республикой в связи, как утверждает Варшава, с действиями российской дальней авиации на Украине, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

8:10

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинских БПЛА

▪️12 — над территорией Курской области,

▪️10 — над территорией Брянской области,

▪️8 — над территорией Белгородской области,

▪️4 — над территорией Тульской области,

▪️3 — над территорией Ярославской области,

▪️2 – над территорией Ростовской области и

▪️1 — над территориями Новгородской и Самарской областей

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1313-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Атаки БПЛА на Россию
СВО: последние новости
Атаки на Курскую область
Санкции против России
Переговоры о мире на Украине
Лавров ответил журналисту Sky News на русском. Почему он отказался говорить по-английски?
Лавров отказался отвечать по-английски на ГА ООН и напомнил о статусе русского
Минобороны хочет ужесточить правила для «ограниченно годных». Что изменится для мобилизованных
МО РФ хочет увеличить список болезней, запрещенных для контракта при мобилизации
Бывший судья военного суда Тришкин стал фигурантом уголовного дела
Россиян предупредили об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней
Польша подняла истребители в воздух из-за «активности России на Украине»
В Германии заявили, что выступление Бербок вызвало у них чувство стыда
На ком женаты звезды российского футбола
Маск рассказал, что связывало его с Эпштейном
28 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 28 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Не нужно проявлять слабость». Зеленский пригрозил Москве блэкаутом
Зеленский сообщил, что Украина может устроить блэкаут в Москве
Умер продюсер, раненный в «Крокусе». Он привозил в РФ Билли Айдола и The Cranberries
Умер продюсер Дмитрий Сараев, раненный при теракте в «Крокусе»
«Не помыли самогонный аппарат». Как в Ленобласти погибли десятки человек
В Ленобласти задержали восемь человек, причастных к сбыту опасного алкоголя
«Я не лошадь, чтобы вам зубы показывать!» Умерла актриса Людмила Гаврилова
Умерла Людмила Гаврилова, актриса из сериала «Глухарь» и фильма «Мимино»
