Над Россией сбит 41 украинский беспилотник. Военная операция, день 1313-й

РИА Новости: не менее 20 ударов были нанесены в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам.
ВСУ бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
РИА Новости: ударом в районе города Очаков Николаевской области поражена главная база Военно-морских сил Украины.
Истребители НАТО и Польши подняты в небо над республикой в связи, как утверждает Варшава, с действиями российской дальней авиации на Украине, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинских БПЛА
▪️12 — над территорией Курской области,
▪️10 — над территорией Брянской области,
▪️8 — над территорией Белгородской области,
▪️4 — над территорией Тульской области,
▪️3 — над территорией Ярославской области,
▪️2 – над территорией Ростовской области и
▪️1 — над территориями Новгородской и Самарской областей