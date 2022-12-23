«Стараюсь не спорить с супругом»: как сейчас живет 55-летняя Карла Бруни-Саркози

23 декабря исполняется 55 лет Карле Бруни. «Газета.Ru» рассказывает о том, как сейчас живет супруга бывшего президента Франции Николя Саркози.

Поет и выпускает музыку

В 1997 году Карла Бруни ушла из мира моды и посвятила себя музыке. В 2003 году вышел ее дебютный альбом Quelqu'un m'a dit. Было продано два миллиона копий записи. С тех пор Карла Бруни выпустила еще пять альбомов.

Последний вышел в 2020 году. В интервью изданию The American Songwriter она рассказывала, что на создание песен для альбома ее вдохновило ощущение опасности. В 2019 году она чуть не попала в аварию.

«Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой», — призналась она.

Альбом назывался Carla Bruni. В него вошло 13 композиций. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Бруни объясняла, что записала диск за неделю.

close 100% carlabruniofficial// Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Несколько лет я о нем размышляла, пару месяцев сочиняла, неделю записывала на студии с прекрасными музыкантами, были сделаны кое-какие фотографии, снят ролик, затем снова пришлось подождать… И вот сегодня он вышел! Он у вас в руках. Надеюсь, что он вам понравится и некоторые песни из него станут вашими хорошими друзьями», — написала Бруни в личном блоге.

Воспитывает двоих детей

У Карлы Бруни двое детей. В 2001 году она впервые стала матерью и родила сына Орельена Энтовена от радиоведущего Рафаэля Энтовена.

Сегодня сыну топ-модели 21 год, и он так же, как и знаменитая мать, является частью модного мира. Этим летом Орельен Энтовен впервые выступил на подиуме в Милане. Он участвовал в шоу итальянского дома моды Versace.

О дебюте сына Карла Бруни рассказала в Instagram. Она сделала коллаж из двух фотографий, показав себя и сына во время участия в разных показах Versace.

«Эти кадры сняты с разницей в 30 лет! Мой сын выступил на шоу Versace в Милане в 2022 году, а я в 1992 году», — написала топ-модель в блоге.

У Карлы Бруни есть также 11-летняя дочь Джулия, которая родилась в браке с бывшим президентом Франции Николя Саркози. В 2013 году топ-модель признавалась в интервью, что ей было сложно вынашивать и воспитывать девочку из-за возраста. Когда Бруни стала мамой во второй раз, ей было 43 года.

«Кормить грудью маленькую девочку, просыпаться каждые два часа ночью, потому что она голодна. Иметь детей, когда ты старше, нелегко», — цитирует модель Hello Magazine.

Топ-модель редко публикует снимки с дочерью в социальных сетях, а если это и происходит, то она скрывает ее лицо и снимает со спины.

Летом 2022 года Карла Бруни опубликовала редкий снимок дочери в Instagram. Она показала, как девочка позирует на балконе в черном пиджаке и ботильонах.

close 100% carlabruniofficial/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«По средам мы воруем одежду своей матери. Она часто носит мою одежду, и я просто таю, когда вижу ее», — написала знаменитость под фотографией.

Продолжает сниматься для глянца

Несмотря на завершение модельной карьеры, Карла Бруни продолжает сниматься для глянцевых журналов и иногда выступать на показах дизайнеров.

В июле она появилась на обложке журнала Madame Figaro. Топ-модель снялась в купальнике.

В декабре 2022 года Карла Бруни стала героиней журнала Elle. Она также опубликовала обложку в микроблоге.

В своем Instagram супруга бывшего президента Франции часто выкладывает снимки в купальниках. При этом в интервью Madame Figaro Карла Бруни рассказывала, что прилагает большие усилия, чтобы оставаться в форме. Она тренируется каждый день по два часа.

close 100% carlabruniofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В 2022 году Бруни приняла участие в показе Balmain, а также снялась для YSL. В интервью Бруни отмечала, что чувствовала себя странно, когда позировала рядом с молодыми моделями. Она рассказала, что стала «слишком старой», чтобы вернуться в мир моды.

Считает брак с Саркози достижением

Карла Бруни и Николя Саркози женаты с 2008 года. В интервью Madame Figaro топ-модель признавалась, что прошла курс психотерапии, потому что у нее был страх перед обязательствами. Бруни считает брак с Николя Саркози своим достижением.

По признанию Карлы, с истечением президентского срока мужа она испытала облегчение.

close 100% Мax/ Global Look Press

Карла Бруни поддержала своего мужа во время судебного процесса, в ходе которого его приговорили к тюремному заключению из-за незаконного финансирования президентской кампании 2012 года.

«Мы не реагируем на шум вокруг нас. Главное — что внутри нас и нашей семьи. Это наш путь, по которому мы идем счастливо много лет», — приводят ее слова Voici.

В этом же интервью, рассказывая о секрете крепкого брака с экс-президентом Франции, Карла Бруни объясняла, что старается держать рот на замке, когда находится рядом с мужем.

«Вы знаете, Николя — очень импульсивный. И я такая же, но со временем научилась держать рот на замке. Стараюсь не спорить с супругом, мы всегда пытаемся договариваться. Это и есть секрет наших отношений», — говорила Карла Бруни журналистам.