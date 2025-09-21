На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией сбиты 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1306-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1306-й день
Александр Река/ТАСС
За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Республики Крым (12 единиц). Еще четыре беспилотника сбиты над акваторией Черного моря. Над Брянской областью уничтожены два БПЛА, над Курской областью один летательный аппарат. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:42

Три пенсионера получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке Херсонской области, сообщили в экстренных службах.

9:24

РИА Новости: ВСУ предприняли провальную контратаку спецротой 57-й бригады к западу от Синельниково в Харьковской области.

9:10

Два истребителя Typhoon британских ВВС начали патрулировать небо над Польшей в рамках операции «Восточный часовой».

9:03

РИА Новости: ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.

8:41

Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти.

8:27

РИА Новости: российскими подразделениями ликвидированы около двух рот ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.

8:19

Российские военные штурмуют центр населенного пункта Среднее, наступая к Лиману, сообщает канал «Военкоры русской весны».

8:05

🔴 Минобороны: 19 украинских БПЛА перехвачены над регионами РФ.

▪️12 БПЛА — над Крымом;

▪️четыре — над акваторией Черного моря;

▪️два — над Брянской областью;

▪️один — над Курской.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1306-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

