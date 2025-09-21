Над Россией сбиты 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1306-й

Три пенсионера получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
РИА Новости: ВСУ предприняли провальную контратаку спецротой 57-й бригады к западу от Синельниково в Харьковской области.
Два истребителя Typhoon британских ВВС начали патрулировать небо над Польшей в рамках операции «Восточный часовой».
РИА Новости: ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.
Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти.
РИА Новости: российскими подразделениями ликвидированы около двух рот ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.
Российские военные штурмуют центр населенного пункта Среднее, наступая к Лиману, сообщает канал «Военкоры русской весны».
🔴 Минобороны: 19 украинских БПЛА перехвачены над регионами РФ.
▪️12 БПЛА — над Крымом;
▪️четыре — над акваторией Черного моря;
▪️два — над Брянской областью;
▪️один — над Курской.