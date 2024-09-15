Служба в Афганистане, грязные скандалы и ссора с семьей: 40 фактов о принце Гарри к его 40-летию Принц Гарри получил $8,5 млн на день рождения от прабабушки

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри отмечает 40-летие. К этому возрасту он пришел отцом двоих детей — рассорившимся, однако, со всеми ближайшими родственниками. Гарри всегда был в центре внимания СМИ и при этом ненавидел папарацци, виня их в смерти своей матери принцессы Дианы. «Газета.Ru» рассказывает о принце и его жизни в 40 небольших фактах.

1. Маленький принц Гарри, как и его брат Уильям, вел жизнь обычного ребенка — насколько это было возможно, учитывая его происхождение. Мать, принцесса Диана, настаивала на том, что дети должны видеть, как живут рядовые британцы, — поэтому ездила с ними на общественном транспорте, ходила в «Макдоналдс» и стояла в очередях на аттракционы в «Диснейленде». Кроме того, она водила сыновей в приюты для бездомных, детские дома и больницы.

2. Принц Гарри потерял мать в возрасте 12 лет — принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Это событие, естественно, оказало огромное влияние на всю жизнь Гарри и его психику. В 2017 году он признался, что уже во взрослом возрасте обращался за помощью к психотерапевту.

close Принц Гарри и принцесса Диана в саду Хайгроув-Хаус в Глостершире, 1986 год Tim Graham Photo Library/Getty Images

3. В ноябре 1997 года — всего через несколько месяцев после гибели принцессы Дианы — принц Гарри вместе с отцом поехал в Южную Африку, где встретился с Нельсоном Манделой, побывал на сафари и пообщался с группой Spice Girls. Спустя много лет участницы герлз-бенда стали почетными гостями свадьбы принца.

4. В 2001 году принц Чарльз, обнаружив, что его 16-летний сын Гарри употребляет наркотики и алкоголь, отвез юношу в реабилитационный центр для наркозависимых на юге Лондона. Об этом стало известно годом позже — выяснилось, что в злоупотреблениях, случавшихся на частных вечеринках, Его Высочество признался сам. Правду от общественности скрывать не стали, а отец решил, что Гарри будет полезно увидеть, к чему приводят алкоголь и наркотики.

5. На свое 18-летие в 2002 году принц Гарри получил от королевы Елизаветы II личный герб. Со множеством отсылок — к роду своей матери (морские ракушки), Англии (львы), Шотландии (тоже львы), Ирландии (арфа) и не только.

close Встреча Чарльза, принца Уэльского с Нельсоном Манделой и группой Spice Girls в Южной Африке, 1997 год Mark Cuthbert/UK Press/Getty Images

6. Принц Гарри учился в Итонской школе довольно средне, зато считался отличным спортсменом — участвовал в соревнованиях по регби и поло. В те годы его описывали как «спортсмена высшего уровня» и одновременно «слабого ученика», которому помогали на экзаменах.

7. В 2003 году — после окончания Итонской школы — принц Гарри отправился в Австралию, где поработал на ферме, принадлежавшей друзьям принцессы Дианы. Предполагалось, что он проведет там полгода, но срок сократился до двух с небольшим месяцев, поскольку папарацци начали обустраивать целый лагерь неподалеку от фермы. В общей сложности Гарри пробыл в Австралии тогда три месяца.

8. В том же году он побывал в Лесото, где работал с сиротами. Об этой поездке даже снят документальный фильм под названием «Забытое королевство: принц Гарри в Лесото».

9. В 2004-м принц Гарри начал встречаться с Челси Дэйви — до брака с Меган Маркл эти отношения стали для него самыми продолжительными. С девушкой он познакомился в Кейптауне во время своего путешествия после окончания Итонской школы. Они встречались и расставались, пока окончательно не разошлись в 2011-м, оставшись друзьями. За время отношений с принцем девушка регулярно попадала в рейтинг самых влиятельных блондинок мира.

close Принц Гарри с девушкой Челси Дэйви, 2008 год Anwar Hussein/WireImage/Getty Images

10. В январе 2005 года в прессу попали скандальные фотографии c частной вечеринки, на которых принц Гарри был изображен в нацистской форме. Разразился скандал — и днем позже Его Высочество выпустил официальное извинение. В своей книге «Запасной» Гарри спустя много лет вспоминал, что выбрал костюм не подумав и после был готов умереть от стыда за этот выбор.

11. В мае 2005 года принц Гарри поступил в Королевскую военную академию Сандхерст. Через год он окончил ее в звании второго лейтенанта. Гарри долгое время входил в список выдающихся выпускников Королевской военной академии (там, например, также есть музыкант Джеймс Блант), но позднее был исключен — считается, что причиной тому стали описанные принцем в автобиографии откровения, касающиеся его учебы в учреждении.

close Первая страница газеты The Sun, на которой размещена фотография принца Гарри в одежде с нацистской символикой на костюмированной вечеринке, 2005 год Adam Butler/AP

12. В 2006 году вместе с принцем Сиисо из Лесото Гарри основал благотворительную организацию Sentenable, помогающую юным жителям Лесото, заболевшим СПИДом. В последующие годы Гарри неоднократно участвовал в различных мероприятиях, направленных на борьбу со СПИДом, и несколько раз сам публично сдавал тест на ВИЧ.

13. После окончания учебы в академии Сандхерст в 2007 году принц был направлен в Афганистан — там он служил авианаводчиком под фамилией Уэльс. Его присутствие на полях боевых действий держалось в секрете, однако в феврале 2008 года информация просочилась в прессу. Принца Гарри вернули в Великобританию.

14. В 2010 году принц Гарри прошел курс военных летчиков, а также обучился управлять вертолетами Apache. Квалификацию пилота Apache он получил в 2011-м — параллельно со званием капитана.

close Принц Гарри и его отец Чарльз, принц Уэльский, на фоне вертолета Apache, 2011 год Handout/Getty Images

15. В 2011 году он стал участником экспедиции на Северный полюс в составе группы людей, получивших ранения во время боевых действий. Там Гарри принял «крещение в полярники» — окунулся в прорубь.

16. После его расставания с Челси Дэйви новой девушкой принца Гарри стала Крессида Бонас — считается, что их познакомила двоюродная сестра принца, принцесса Евгения. Они расстались в 2014-м — Бонас не выдержала пристального внимания прессы.

17. В августе 2012 года в СМИ появились фотографии голого принца Гарри, сделанные папарацци во время вечеринки в отеле Лас-Вегаса. «С одной стороны, мне стыдно, что я подвел многих людей. С другой, я находился на отдыхе, а не на службе, так что имел полное право проводить личное время так, как мне захочется. Когда я вернулся домой, близкие разом встали на мою защиту, это было очень трогательно. Должно быть, я слишком устал от армии и на какое-то время перестал быть принцем, превратившись в дорвавшегося до развлечений солдата», — говорил спустя полгода Гарри о том инциденте.

18. В сентябре 2012 года Гарри на 20 недель оправился воевать в Афганистан в качестве пилота вертолета. После резонансной гибели двух морпехов США и заявлений об угрозах жизни принца тогдашний министр обороны Великобритании заявил, что принял в отношении члена королевской семьи «дополнительные меры безопасности», однако заверил — тот все равно столкнется «с таким же риском, как и любой другой пилот Apache». Домой принц вернулся в 2013 году.

19. В 2013 году принц Гарри побывал в благотворительной поездке на Южный полюс в команде волонтеров. Достигнув цели, один из участников поездки по имени Данкан Слейтер решил одолжить товарищам по команде свой протез ноги — из него принц Гарри и другие волонтеры пили шампанское.

close Принц Гарри (слева) с командой волонтеров во время благотворительной поездки на Южный полюс, 2013 год Global Look Press

20. В 2014 году принц Гарри получил должность офицера штаба. Параллельно за ним сохранялась позиция офицера дворцовой кавалерии. Годом позже Кенсингтонский дворец объявил, что принц закончил военную карьеру.

21. В 2014 году в Лондоне впервые прошли основанные принцем Гарри «Игры непокоренных» — спортивные соревнования ветеранов военных конфликтов, получивших инвалидность. Участники состязаются в стрельбе из лука, баскетболе, волейболе, регби, плавании и других видах спорта.

22. В 2015 году принц снялся в короткометражке. Фильм был приурочен к открытию Кубка мира по регби. В картине, действие которой происходит в 1823 году (примерно тогда был изобретен этот вид спорта), принц Гарри сыграл садовника, который скептически наблюдает за регбистом и выражает сомнения в том, что игра получит популярность и распространение.

23. В 2016 году принц Гарри и его брат Уильям посетили место съемок саги «Звездные войны», где их сфотографировали сражающимися на световых мечах. Причем им даже было позволено сыграть в эпизоде фильма «Звездные войны: Последний джедай» — там они снялись в костюмах имперских штурмовиков. Но сцену с их участием позже вырезали.

close Принц Гарри и принц Уильям сражаются на световых мечах на месте съемок фильма «Звездные войны» в Pinewood Studios, 2016 год Wpa Rota/Global Look Press

24. Со своей женой, звездой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл — афроамериканкой по матери — принц Гарри познакомился в 2016-м. Поначалу их отношения старались держать в тайне, однако делать это долго было нереально. И в том же году Кенсингтонский дворец выступил с заявлением, в котором подтвердили роман принца с актрисой и в то же время осудили расистские высказывания в прессе в ее адрес.

25. В качестве девушки принца Гарри Меган Маркл сопровождала его на свадьбе Пиппы Миддлтон (родной сестры Кейт Миддлтон) в 2017 году. Через несколько месяцев — не дожидаясь официального объявления о помолвке — принц Гарри представил свою возлюбленную бабушке, королеве Елизавете II.

26. Знакомство с Елизаветой II произошло на следующий день после возвращения пары из путешествия в Ботсвану. Тогда в прессе начали циркулировать слухи о помолвке — говорили, что принц Гарри долго планировал эту поездку, устроив ее самым романтическим образом, с плаванием по озеру на лодке и ночевкой в лагере под звездным небом. В своей книге «Запасной», однако, принц Гарри рассказал, что в Ботсване лишь задумался о том, чтобы сделать предложение Меган Маркл, а помолвка состоялась после того, как в октябре 2017-го он получил благословение на брак от бабушки.

close Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II на церемонии вручения наград Queen's Young Leaders Awards в Букингемском дворце, 2018 год WPA Pool/Getty Images

27. О помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в ноябре 2017 года в саду Кенсингтонского дворца. Событие произошло вскоре после того, как Меган завершила съемки в седьмом сезоне «Форс-мажоров»: объяснялось, что в противном случае это было бы «кошмаром для служб безопасности», которым пришлось бы усиленно защищать актрису и будущую принцессу.

28. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Его Высочество по случаю вступления в брак стал герцогом Сассекским, графом Дамбартоном и бароном Килкилом (последний титул был учрежден Елизаветой II специально для него).

close Принц Гарри и Меган Маркл после бракосочетания, 2018 год Andre Camara/Global look Press

29. Через год после свадьбы — 6 мая 2019 года — принц Гарри впервые стал отцом. Его первенцем стал мальчик, получивший имя Арчи Харриссон Маунтбеттен-Виндзор.

30. После рождения ребенка принц Гарри объявил войну таблоидам. В октябре 2019 года он подал в суд на владельцев The Sun и Daily Mirror, обвинив их в незаконном редактировании и публикации личного письма его жены Меган Маркл.

31. 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Они выразили намерение добиваться финансовой независимости от семьи Елизаветы II и жить как в Великобритании, так и в Северной Америке.

32. 18 января 2020 года было опубликовано заявление Елизаветы II, в котором она подтверждала, что принц Гарри и Меган Маркл больше не выполняют обязанности работающих членов королевской семьи. Также они лишались привилегий — в частности, к ним больше не применялось обращение «Ваше Высочество». Тем не менее они остались герцогом и герцогиней Сассекскими.

33. После отказа от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл осели в Монтесито (Калифорния) — они приобрели там особняк за $14,65 млн с розарием, чайным домиком, теннисным кортом и прочими приятными дополнениями к дому.

close Принц Гарри и Меган Маркал с сыном Арчи, 2019 год Pool/Getty Images

34. В сентябре 2020 года принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix на производство разнообразного контента. С тех пор они выпустили три документальных сериала — «Гарри и Меган» (о себе), «Сердце непокоренных» (об основанных Гарри играх) и «Жить, чтобы вести за собой» — об известных мировых лидерах.

35. На момент отъезда в Северную Америку принц Гарри уже был в напряженных отношениях с принцем Уильямом. Считается, что охлаждение началось еще в 2016-м, когда старший брат выразил свое беспокойство по поводу того, как быстро развиваются отношения Гарри с Меган Маркл.

36. В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме, пожаловались на дурное обращение и заявили, что покинуть родных было для них единственным выходом из ситуации.

37. В июне 2021 года принц Гарри стал отцом во второй раз — у него родилась дочь Лилибет. Девочка получила имя в честь домашнего прозвища прабабушки, Елизаветы II.

38. В декабре 2023 года суд Великобритании постановил, что телефоны принца Гарри прослушивались представителями медиахолдинга Mirror Group Newspapers с 2006 по 2011 год.

39. Принцу Гарри приписывают теплые чувства к футбольному лондонскому «Арсеналу» и «Бернли». При этом просмотру футбола на стадионе он предпочитает сам погонять мячик. Его брат болеет за другую команду АПЛ — «Астон Виллу».

close Принц Гарри играет за сборную команды Новой Зеландии в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA среди игроков до 20 лет, Окленд, Новая Зеландия, 2015 год Chris Jackson/Getty Images

40. В день своего 40-летия принц Гарри получит подарок от своей прабабушки — королевы-матери Елизаветы. В свое время она основала трастовый фонд для членов своей семьи, указав, что Гарри может получить долю, когда ему исполнится 40 лет. Сумма составляет примерно $8,5 млн.