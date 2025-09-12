Россию атаковал 221 беспилотник. Военная операция, день 1297-й

Средства ПВО за ночь сбили над территорией РФ 221 беспилотник, из них девять дронов — над столичным регионом. ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области — пострадали семь человек. В ленинградском порту Приморск из-за атаки БПЛА загорелось одно из судов. Япония ввела санкции против 52 организаций и 10 физлиц. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина примет у себя польских военных, чтобы обучить их сбивать дроны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.