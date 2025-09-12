Установить подозреваемых в подрыве «Северных потоков» помогла случайность: таксист превысил скорость, когда подвозил их

Немецким следователям удалось выйти на след предполагаемых участников диверсии на газопроводах «Северный поток» благодаря неожиданному эпизоду с такси. Как сообщает The Telegraph, группа диверсантов после операции наняла автомобиль, и именно водитель, попавший в поле зрения полиции из-за превышения скорости, стал одним из ключевых свидетелей в деле. Полученные от него показания легли в основу дальнейшей проверки и сопоставления данных.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три нитки из четырех оказались повреждены. Швеция и Дания в 2024 году закрыли свои расследования, ограничившись выводом о факте саботажа без указания исполнителей. Германия продолжает уголовное дело, а первый фигурант — Сергей К. — уже ждет решения об экстрадиции из Италии.

Эпизод с такси

По данным британского издания The Telegraph, после того как группа заложила взрывчатку в Балтийском море у острова Борнхольм, она направилась в Германию на такси.

«По счастливой случайности» автомобиль попал в объектив камеры контроля скорости: водитель превысил лимит, и снимок оказался в распоряжении полиции.

Это позволило установить его личность и допросить.

Таксист описал пассажиров: их внешность, манеру общения, одежду и даже некоторые детали багажа. Следователи уточняли детали маршрута, время поездки, остановки, количество пассажиров и их акценты. Эти сведения помогли наложить картину перемещений группы на уже собранные данные по мобильной связи и записям с камер.

Яхта «Андромеда»

Таксист дал следствию лишь одно из подтверждений. К тому моменту внимание следователей уже было приковано к парусной яхте «Андромеда». В начале сентября 2022 года ее арендовали в немецком порту Росток люди с поддельными документами. Под видом туристов они вышли в Балтийское море, заходили в небольшие гавани и держали курс в сторону районов будущих взрывов.

Позднее на борту яхты нашли следы взрывчатки и фрагменты упаковки, использовавшейся для перевозки оборудования.

Криминалисты изъяли биологические материалы и отпечатки пальцев, часть которых совпала с базами данных о миграционных визах. Сопоставление этих улик с показаниями таксиста и изображениями с камер позволило прокуратуре определить состав группы.

Арест в Италии

По версии следствия, речь идет о шести гражданах Украины. Один из них, 49-летний Сергей К., был задержан в августе 2025 года в Италии. Его считают координатором группы. Арест прошел на курорте в Римини, куда он приехал с семьей.

Германия потребовала его выдачи, и сейчас итальянский суд рассматривает вопрос об экстрадиции.

Сам подозреваемый вину отрицает.

Остальные пятеро, как предполагают власти ФРГ, вернулись на Украину. Германия выдала международные ордера, но экстрадиция осложнена национальным законодательством Украины, которое запрещает выдачу своих граждан. Таким образом, пока единственный фигурант, задержанный по этому делу, — Сергей К.

Журналистские расследования немецких СМИ ранее сообщали, что в группу входили профессиональные водолазы и шкипер. Их задачей было установить заряды на глубине около 80 м, что требовало специального оборудования и подготовки. «Андромеда», старая парусная яхта, использовалась как прикрытие под видом туристического рейса.