Оголтелый европейский милитаризм делает сложнее урегулирование ситуации на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) признал, что Украина не способна перехватить ракету «Орешник».
Трамп заявил, что в скором времени собирается поговорить в российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, но выразил уверенность, что конфликт завершится.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Три беспилотника сбили над Тульской областью, два — над Смоленской, по одному — над Брянской и Рязанской.