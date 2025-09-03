«Подсказка киевскому наркоману». Как в России восприняли заявление Стубба о «победе» над СССР

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление президента Финляндии Александера Стубба о «победе» над СССР в 1944 году мракобесием и удивилась, как граждане его страны все еще терпят такого лидера, передал ТАСС. Журналисты агентства переговорили с дипломатом на полях Восточного экономического форума.
«Посмотрите заявления Стубба, президента Финляндии. Он же до чего договорился? Что они, финны, — я не знаю вообще, как финны все еще терпят его — договорились с Россией, с Советским Союзом в 1944 году, а сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом. Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два — это сорок восемь, понимаете?» — сказала Захарова.
По словам дипломата, в Финляндии допускают подобные высказывания, потому что «так хочется сегодня»:
«Мы напомнили ему дважды о том, что было на самом деле в сорок четвертом году. В сорок четвертом году просто Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма и обернула свои штыки против них.
Если под возможностью договориться с Россией они эту концепцию рассматривают — пожалуйста, пусть сражаться начинают с киевским режимом как с действительно продолжателем идеи нацизма и гитлеризма.
Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону какого-то контакта с Россией».
В своем Telegram-канале дипломат уточнила, что в августе 1944 года Финляндия решила выйти из войны, сообщив об этом СССР. Москва потребовала разорвать отношения с Германией и вывести войска со своей территории:
«Дальше [главнокомандующий финской армией] Маннергейм играл только по советским правилам и для заключения перемирия пошел на выполнение всех предписаний Москвы — выплату контрибуций, сокращение армии (демилитаризация), разоружение немецких частей, разрыв с Германией, роспуск прогитлеровских организаций (денацификация), передачу СССР территорий и баз и т.д. Окончательная «победа» пришла в 1947 г. с подписанием Парижского мирного договора, подтверждавшего положения Московского перемирия».
Захарова порекомендовала Стуббу «повернуть, как в том году, штыки против нацистов», то есть против «режима Зеленского».
«Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной «победы 1944 года» своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться», — заключила дипломат.
Что говорил Стубб о победе Финляндии
Накануне Стубб дал интервью The Economist, где выразил мнение, что Финляндия якобы победила в войне с СССР, так как сохранила свою независимость.
«Мы до сих пор чувствуем, что победили, потому что сохранили независимость», — заявил президент Финляндии.
Стубб добавил, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем Финляндия тогда, так как Киев поддерживают союзники. Он отметил,
что Украина может либо сетовать на несправедливость мира, либо «собрать осколки, восстановиться и поверить в свое будущее», а для этого нужно искоренить коррупцию, убить цинизм и способствовать свободе.
12 марта 1940 года Финляндия и СССР заключили мирный договор, завершающий Советско-финскую войну 1939–1940 годов. Так, Москве отошли северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, несколько островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Стороны обязались не участвовать в коалициях и не заключать союзов, направленных друг против друга.
После нападения нацистской Германии на СССР Финляндия выступила в союзе с Гитлером. Они торглись в Карелию и принимали участие в блокаде и обстреле Ленинграда. К началу 1944 года немцы терпели поражения и постоянно отступали. Кроме этого, советские войска сняли блокаду Ленинграда, чем нарушили взаимодействие Финляндии и Германии. После этого финны обратились к СССР, чтобы узнать, как они могут выйти из войны. В итоге в 1944 году СССР, Великобритания и Финляндия заключают Московское перемирие. Финны вновь обязались отдать СССР обозначенные территории, а также не заключать враждебных Союзу коалиций. Также Финляндия пообещала выплатить репарации и предоставить СССР права транзита войск через страну.
«Победа» через потери территорий
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X также прокомментировал заявление Стубба:
«Эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий. Видимо, это подсказка киевскому наркоману, как объяснить его грядущую «победу».
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с РИА Новости предположил, что Стубб бредит или невнимательно изучал документы переговоров и мирного договора.
«Сохранение Финляндией независимости в 1944 году — это была добрая воля Советского Союза и Верховного главнокомандующего Сталина. Когда советские войска в конце лета 1944 года вышли к финской границе в районе Восточной Карелии, Сталин отдал приказ нашим войскам, именно Карельскому фронту, под командованием тогда генерала Мерецкова, финскую границу не переходить», — сказал Мягков.
По его словам, сейчас страна зависима от НАТО.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью NEWS.ru посоветовал Стуббу начать учить историю:
«[Стубб] просто дурак. Я понимаю, что он, может быть, плохо учился в школе и не знает, что в 1944 году Финляндия проиграла войну [с СССР] и вышла из коалиции с Германией. Мы понимаем, что те обязательства, которые Хельсинки взял на себя, были нарушены только в последнее время, когда к власти пришел Стубб. Нужно изучать учебники истории, если там эти события сохранились должным образом».