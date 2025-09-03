«Подсказка киевскому наркоману». Как в России восприняли заявление Стубба о «победе» над СССР

Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Финляндии Александера Стубба о якобы победе его страны над СССР в 1944 году. Она посоветовала повторить действия властей Финляндии тех времен — «обернуть штыки против нацистов», то есть против «режима Зеленского». Экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал слова Стубба подсказкой «киевскому наркоману», так ему будет проще объяснить потерю украинских территорий. Эксперт Михаил Мягков назвал сохранение независимости Финляндии доброй волей Иосифа Сталина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление президента Финляндии Александера Стубба о «победе» над СССР в 1944 году мракобесием и удивилась, как граждане его страны все еще терпят такого лидера, передал ТАСС. Журналисты агентства переговорили с дипломатом на полях Восточного экономического форума.

«Посмотрите заявления Стубба, президента Финляндии. Он же до чего договорился? Что они, финны, — я не знаю вообще, как финны все еще терпят его — договорились с Россией, с Советским Союзом в 1944 году, а сейчас он уже договорился до того, что в 1944 году Финляндия якобы одержала победу над Советским Союзом. Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два — это сорок восемь, понимаете?» — сказала Захарова.

По словам дипломата, в Финляндии допускают подобные высказывания, потому что «так хочется сегодня»:

«Мы напомнили ему дважды о том, что было на самом деле в сорок четвертом году. В сорок четвертом году просто Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма и обернула свои штыки против них.

Если под возможностью договориться с Россией они эту концепцию рассматривают — пожалуйста, пусть сражаться начинают с киевским режимом как с действительно продолжателем идеи нацизма и гитлеризма.

Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону какого-то контакта с Россией».

В своем Telegram-канале дипломат уточнила, что в августе 1944 года Финляндия решила выйти из войны, сообщив об этом СССР. Москва потребовала разорвать отношения с Германией и вывести войска со своей территории:

«Дальше [главнокомандующий финской армией] Маннергейм играл только по советским правилам и для заключения перемирия пошел на выполнение всех предписаний Москвы — выплату контрибуций, сокращение армии (демилитаризация), разоружение немецких частей, разрыв с Германией, роспуск прогитлеровских организаций (денацификация), передачу СССР территорий и баз и т.д. Окончательная «победа» пришла в 1947 г. с подписанием Парижского мирного договора, подтверждавшего положения Московского перемирия».

Захарова порекомендовала Стуббу «повернуть, как в том году, штыки против нацистов», то есть против «режима Зеленского».

«Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной «победы 1944 года» своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться», — заключила дипломат.

Что говорил Стубб о победе Финляндии

Накануне Стубб дал интервью The Economist, где выразил мнение, что Финляндия якобы победила в войне с СССР, так как сохранила свою независимость.

«Мы до сих пор чувствуем, что победили, потому что сохранили независимость», — заявил президент Финляндии.

Стубб добавил, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем Финляндия тогда, так как Киев поддерживают союзники. Он отметил,

что Украина может либо сетовать на несправедливость мира, либо «собрать осколки, восстановиться и поверить в свое будущее», а для этого нужно искоренить коррупцию, убить цинизм и способствовать свободе.

12 марта 1940 года Финляндия и СССР заключили мирный договор, завершающий Советско-финскую войну 1939–1940 годов. Так, Москве отошли северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, несколько островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Стороны обязались не участвовать в коалициях и не заключать союзов, направленных друг против друга.

После нападения нацистской Германии на СССР Финляндия выступила в союзе с Гитлером. Они торглись в Карелию и принимали участие в блокаде и обстреле Ленинграда. К началу 1944 года немцы терпели поражения и постоянно отступали. Кроме этого, советские войска сняли блокаду Ленинграда, чем нарушили взаимодействие Финляндии и Германии. После этого финны обратились к СССР, чтобы узнать, как они могут выйти из войны. В итоге в 1944 году СССР, Великобритания и Финляндия заключают Московское перемирие. Финны вновь обязались отдать СССР обозначенные территории, а также не заключать враждебных Союзу коалиций. Также Финляндия пообещала выплатить репарации и предоставить СССР права транзита войск через страну.

«Победа» через потери территорий

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X также прокомментировал заявление Стубба:

«Эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий. Видимо, это подсказка киевскому наркоману, как объяснить его грядущую «победу».

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с РИА Новости предположил, что Стубб бредит или невнимательно изучал документы переговоров и мирного договора.

«Сохранение Финляндией независимости в 1944 году — это была добрая воля Советского Союза и Верховного главнокомандующего Сталина. Когда советские войска в конце лета 1944 года вышли к финской границе в районе Восточной Карелии, Сталин отдал приказ нашим войскам, именно Карельскому фронту, под командованием тогда генерала Мерецкова, финскую границу не переходить», — сказал Мягков.

По его словам, сейчас страна зависима от НАТО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью NEWS.ru посоветовал Стуббу начать учить историю:

«[Стубб] просто дурак. Я понимаю, что он, может быть, плохо учился в школе и не знает, что в 1944 году Финляндия проиграла войну [с СССР] и вышла из коалиции с Германией. Мы понимаем, что те обязательства, которые Хельсинки взял на себя, были нарушены только в последнее время, когда к власти пришел Стубб. Нужно изучать учебники истории, если там эти события сохранились должным образом».