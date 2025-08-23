Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1277-й

Соединенные Штаты, по-видимому, не ожидают, что Украина уступит все территории, которые требует Россия, пишет Bloomberg.
«Белый дом, похоже, больше не ожидает, что Зеленский уступит все территории, которые требует Путин в качестве платы за мир, включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса», — говорится в сообщении издания.
По мнению авторов статьи, самой надежной гарантией безопасности для Украины станет собственная военная мощь. При этом США должны продолжать поставлять Киеву современное оружие, а европейские страны — финансировать эти закупки.
❗ Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в Волгоградской области при отражении атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, обломки сбитого БПЛА упали в городе Петров Вал вблизи многоэтажного дома. В доме выбиты окна, пострадали двое взрослых и ребенок. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Центр» поразил пункт управления беспилотников ВСУ на окраине Красноармейска (Покровска) в ДНР. Видео: Минобороны РФ.
Российские военные поразили три пункта временной дислокации украинских военных в ДНР, сообщает РИА Новости. Удары наносились планирующими авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500, а также легкими управляемыми ракетами.
Украина выводит в тыл с Харьковского направления элитные бригады ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Вероятная причина — необходимость доукомплектования после потерь.
В Ростовской области при падении обломков сбитых украинских беспилотников возникли несколько пожаров, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены над территориями Чертковского, Шолоховского и Миллеровского районов. Все возгорания потушены. Никто из людей не пострадал.
❗ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Четыре из них сбиты над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.