Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1277-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1277-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За ночь дежурные силы ПВО уничтожили над регионами России семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. В Ростовской области при падении обломков БПЛА возникли пожары, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. Элитные бригады ВСУ выведены в тыл с Харьковского направления, передает ТАСС. Российские военные ударами планирующих авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:58

Соединенные Штаты, по-видимому, не ожидают, что Украина уступит все территории, которые требует Россия, пишет Bloomberg.

«Белый дом, похоже, больше не ожидает, что Зеленский уступит все территории, которые требует Путин в качестве платы за мир, включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов статьи, самой надежной гарантией безопасности для Украины станет собственная военная мощь. При этом США должны продолжать поставлять Киеву современное оружие, а европейские страны — финансировать эти закупки.

08:47

Трое мирных жителей, включая ребенка, пострадали в Волгоградской области при отражении атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, обломки сбитого БПЛА упали в городе Петров Вал вблизи многоэтажного дома. В доме выбиты окна, пострадали двое взрослых и ребенок. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

08:35

Расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Центр» поразил пункт управления беспилотников ВСУ на окраине Красноармейска (Покровска) в ДНР. Видео: Минобороны РФ.

08:24

Российские военные поразили три пункта временной дислокации украинских военных в ДНР, сообщает РИА Новости. Удары наносились планирующими авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500, а также легкими управляемыми ракетами.

08:17

Украина выводит в тыл с Харьковского направления элитные бригады ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Вероятная причина — необходимость доукомплектования после потерь.

08:11

В Ростовской области при падении обломков сбитых украинских беспилотников возникли несколько пожаров, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены над территориями Чертковского, Шолоховского и Миллеровского районов. Все возгорания потушены. Никто из людей не пострадал.

08:05

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Четыре из них сбиты над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1277-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

