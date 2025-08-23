Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1277-й

08:58

Соединенные Штаты, по-видимому, не ожидают, что Украина уступит все территории, которые требует Россия, пишет Bloomberg.

«Белый дом, похоже, больше не ожидает, что Зеленский уступит все территории, которые требует Путин в качестве платы за мир, включая жизненно важные укрепления, удерживаемые украинскими войсками на востоке Донбасса», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов статьи, самой надежной гарантией безопасности для Украины станет собственная военная мощь. При этом США должны продолжать поставлять Киеву современное оружие, а европейские страны — финансировать эти закупки.