Над Россией за ночь сбили более 50 беспилотников. Военная операция, день 1260-й

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Введение США новых санкций против России — не единственно возможный сценарий на случай, если срок ультиматума президента Дональда Трампа истечет, а перемирие на Украине так и не будет достигнуто, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник.

По словам собеседника, санкции не являются неизбежными, так как администрация США «настойчиво добивается сделки». Такой результат всегда был более предпочтительным для американского президента.