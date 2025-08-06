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Над Россией за ночь сбили более 50 беспилотников. Военная операция, день 1260-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1260-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 51 беспилотник. В Ростовской области из-за атаки дронов почти 90 домов остались без электричества. В Москве на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прилетел спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Госдеп одобрил продажу Киеву оборудования для ремонта гаубиц на $104 млн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:35

8:27

Введение США новых санкций против России — не единственно возможный сценарий на случай, если срок ультиматума президента Дональда Трампа истечет, а перемирие на Украине так и не будет достигнуто, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник.

По словам собеседника, санкции не являются неизбежными, так как администрация США «настойчиво добивается сделки». Такой результат всегда был более предпочтительным для американского президента.

8:15

Госдепартамент США поддержал продажу Киеву услуг и оборудования для ремонта гаубиц М777 на $104 млн, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

8:10

В Москву прилетел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В столице он проведет переговоры с российским руководством. По их итогам Дональд Трамп примет решение о пошлинах против России и вторичных санкциях против ее партнеров, закупающих российскую нефть. Ультиматум, который американский лидер поставил Кремлю для достижения прогресса в прекращении огня на Украине, истекает 8 августа.

8:07

В хуторе Золотаревка Ростовской области почти 200 жителей 87 домов остались без электроэнергии после атаки беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 51 дрон над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По 16 БПЛА уничтожили в Ростовской и Брянской областях, 12 — в Крыму, пять — в Воронежской области, три — в Орловской области.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1260-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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