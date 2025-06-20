Споры о бесконтактных войнах. Уместно ли сравнивать конфликт Израиля и Ирана с СВО?

На фоне вооруженного конфликта Израиля с Ираном многие отечественные и западные аналитики сравнивают ход боевых действий с проведением специальной военной операции. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, корректно ли это сопоставление.

На первый взгляд, действия Армии обороны Израиля в ходе операции «Восходящий лев» выглядят более чем убедительно. Их ВВС в предельно короткий срок (за двое суток) завоевали господство в воздухе и действуют над территорией Ирана без каких-либо ограничений, просто в настоящее время гоняются за каждой пусковой установкой оперативно-тактических ракетных комплексов Тегерана.

Силы и средства ПВО Исламской Республики либо подавлены, либо полностью разгромлены. О характере действий в этом конфликте боевой авиации Ирана вообще нет никакой достоверной информации, как будто в структуре вооруженных сил Исламской Республики никогда и не было такого вида ВС. Ракетные удары Тегерана по объектам на территории Израиля продолжаются, однако интенсивность их ослабевает с каждым днем.

На этом фоне действия российских военных в ходе специальной военной операции вроде как выглядят не столь убедительно и победоносно. Однако сразу подчеркнем главное отличие «Восходящего льва» от СВО: в оценке боевых и оперативных возможностей Вооруженных сил Ирана многими отечественными аналитиками в период, предшествующий конфликту, допускались большие неточности и преувеличения.

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Многим представителям российского экспертного сообщества военная мощь Тегерана представлялась как нечто вроде несокрушимого бастиона Среднего Востока. На самом деле это далеко не так. Современная война – это во многом состязание технологий. И в этой сфере Израиль превосходит в средствах ведения вооруженной борьбы Иран как минимум на поколение, а то и на два.

А вот Россия на полях сражений СВО имеет дело с противником, примерно равным по своим боевым и оперативным возможностям. Более того, на первых этапах операции в некоторых вопросах ВСУ даже превосходили российскую армию (к примеру, управление и связь, количество и качество БПЛА, объем и качество разведданных, высокоточные реактивные системы залпового огня и пр.). В настоящее время по многим показателям превосходство ВСУ уже нивелировано, но, тем не менее, не стоит забывать, что в плане вооружения, военной и специальной техники ВС РФ в ходе СВО имеет дело не столько собственно с украинской армией, сколько с блоком НАТО – самой мощным военным союзом в мире. Поэтому сравнение спецоперации с «Восходящим львом» по большинству позиций абсолютно некорректно.

На фоне успехов Армии обороны Израиля многие аналитики с ходу подвергли сомнению только что сформировавшиеся мнение о том, что конфликт на Украине перевернул все предыдущие представления о вооруженных столкновениях XXI века типа «войны 6-го поколения», «бесконтактные сражения» и пр. Сегодня эти эксперты говорят примерно следующее:

«Вот вам в чистом виде бесконтактная война передовой в военном отношении державы. Пожалуйста, и применение высокоточного оружия, и отсутствие значительных жертв мирного населения, и налицо хирургическая точность ударов. А тут Бахмут в течение года берут, превращая все вокруг в развалины. И что-то нам еще рассказывают про второе рождение артиллерии, новую роль танков и коренным образом изменившийся характер вооруженной борьбы нового века. А вот вам пример, как надо воевать. То есть все предыдущие представления о войнах XXI века верны, а СВО является исключением».

И в самом деле, когда происходит высокотехнологичное избиение с воздуха стран третьего мира (Ливия, Ирак, Иран), поневоле можно прийти к выводам о торжестве бесконтактных войн. Но вот когда сталкиваются противники, равные по силам и возможностям, то получается либо Верден, либо Сомма. В нашем случае – Бахмут, Часов Яр и Соледар.

А теперь что касается сильнейшей армии Ближнего и Среднего Востока (да и не только востока, надо объективно заметить) – Армии обороны Израиля, которую сейчас нам некоторые специалисты ставят в пример. Отнюдь не преуменьшая высоких боевых качеств военной организации еврейского государства, напомним, что и у ЦАХАЛ есть свой Бахмут, которым они не могут овладеть уже в течение почти двух лет.

Это, как известно, сектор Газа. Там уже почти все превращено в развалины и доведено до уровня щебня, а победоносного завершения сражения до сих пор нет. И в этом конфликте по-прежнему огромное значение играют артиллерия, танки, саперы, штурмовые группы. То есть все то, что кажется отжившим свой век на фоне операции «Восходящий лев».

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Иногда возражают – ЦАХАЛ ведет боевые действия очень организованно и потери Армии обороны Израиля в секторе Газа минимальны. С одной стороны, все вроде как тут верно, тут только стоит добавить, что противник ЦАХАЛ в секторе далеко не равноценен Израилю. На оснащении ХАМАС стрелковое вооружение, гранатометы, легкие минометы, неуправляемые реактивные снаряды.

А теперь представим на минуту, если бы в распоряжении ХАМАС была дальнобойная артиллерия, современные танки и БМП, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, орбитальная группировка космических аппаратов, боевая и армейская авиация. Получилось бы на выходе «бесконтактная война»? Или же противники в этом случае по два-три месяца бились за каждый дом, квартал, высоту, предпринимая атаку за атакой?

Так что с разного рода поспешными сравнениями и неглубокими выводами торопиться не стоит. Тем более, что конфликт Ирана с Израилем еще не завершился.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).