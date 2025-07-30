На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Российские войска вошли в Купянск. Военная операция, день 1253-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1253-й день
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости
ВС РФ зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. По данным Reuters, Китай отверг требование США отказаться от покупки российских ресурсов, страна готова к возможным санкциям в виде 100%-ных пошлин со стороны Вашингтона. В Москве супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор данных об объектах Минобороны для украинских спецслужб, за сведения россиянам заплатили $240. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:06

ВС РФ ударили по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. ВСУ потеряли около 200 военнослужащих — Минобороны

08:52

08:47

⚡️В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате взрыва повреждены остекление около десяти квартир и фасад здания, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:32

Украинцы смогут жить в США до окончания боевых действий, заверил американский президент Дональд Трамп.

08:24

По данным Reuters, Китай фактически отверг требование США отказаться от покупки российских ресурсов. Страна намерена защищать свой энергетический суверенитет. При этом американцы могут ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти.

08:17

В Москве россиян-супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор сведений о ряде объектов Минобороны. За эту деятельность украинские спецслужбы заплатили им $240.

«Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга — 42-летнего Павла Коротича. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

08:13

❗️Российские войска зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области, заявил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1253-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Дымоходы с домов посыпались»: спасатель с Курил — о землетрясении и цунами
Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Минобороны подтвердило ракетный удар по лагерю ВСУ в Черниговской области
Появилось видео с места попадания украинского дрона в многоэтажку в Белгороде
ВС России нанесли удары по центрам снабжения ВСУ в Павлограде
В Ленобласти прохожие нашли на улице оставленного пьяной матерью двухлетнего ребенка
Губернатор рассказал, что землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений
Новости и материалы
«Асфальт ходил ходуном»: жительница Камчатки рассказала о сильном землетрясении
88-летний Юрий Назаров обратился к врачам из-за проблем с сердцем
Центр Москвы перекроют 2 и 3 августа из-за ночного велофестиваля
Подтопленный Северо-Курильск показали с высоты птичьего полета
«Жил в полной антисанитарии, ел стоя»: баскетболист Касаткин о тюрьме во Франции
На Кубани три человека не выжили в ДТП с участием мотоцикла и легковушки
Россиян предупредили о штрафах за несообщение ГАИ о переезде
Свекровь Кудрявцевой о разводе сына с телеведущей: «Есть свои нюансы»
Назван самый продаваемый автомобиль в Москве
Губернатор Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения
На Сахалине сохраняется угроза цунами
Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом
В Петербурге фельдшер поджег отделение банка по требованию мошенников
Доходы международной федерации упали из-за отстранения российских фигуристов
Россияне стали чаще рассматривать нелегальные займы
Российские войска достигли северных окраин Купянска
Россиян призвали не торопиться с покупкой новых смартфонов из-за скрытых проблем
Светлана Бондарчук о болезни нации: «В России очень развито чувство зависти»
Все новости
Обновленный утильсбор и рост цен на авто: что ждет водителей с 1 августа
С 1 августа в РФ вступят в силу новые правила уплаты утильсбора на автомобили
«Десять дней, начиная с сегодняшнего»: Трамп уточнил сроки своего ультиматума Путину о прекращении огня на Украине
Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине
В Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг
Фигурант дела о нападении на «Крокус» скрывался в России от розыска
Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц
Марина Ярдаева
Ограничить спиртное, чтоб не захлебнуться
А ты точно гений? Рейтинг фильмов Нолана — от худшего к лучшему
Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда и как их отмечают
Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2025 года: история и традиции праздников
После мощного землетрясения у берегов Камчатки зафиксированы волны до 4 метров. Объявлена угроза цунами
Волны цунами высотой 3–4 метра зафиксированы на Камчатке после землетрясения
30 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 30 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В США захотели купить у России Командорские острова. В Госдуме в ответ предложили вернуть Аляску
Американский подполковник Фриц призвал США купить у России Командорские острова
Грозит шесть лет тюрьмы: Максакову объявили в международный розыск
Оперная певица Максакова объявлена в международный уголовный розыск
«Я ничего такого не размещаю»: в Ленобласти депутата задержали за пост с Навальным
Депутата ЗакСа Ленобласти Апостолевского задержали в Петербурге за пост с Навальным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами