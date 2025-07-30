Российские войска вошли в Купянск. Военная операция, день 1253-й

ВС РФ ударили по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. ВСУ потеряли около 200 военнослужащих — Минобороны
⚡️В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате взрыва повреждены остекление около десяти квартир и фасад здания, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинцы смогут жить в США до окончания боевых действий, заверил американский президент Дональд Трамп.
По данным Reuters, Китай фактически отверг требование США отказаться от покупки российских ресурсов. Страна намерена защищать свой энергетический суверенитет. При этом американцы могут ввести до 500% пошлин на поставки санкционной российской нефти.
В Москве россиян-супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор сведений о ряде объектов Минобороны. За эту деятельность украинские спецслужбы заплатили им $240.
«Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга — 42-летнего Павла Коротича. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
❗️Российские войска зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области, заявил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью.