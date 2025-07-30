Российские войска вошли в Купянск. Военная операция, день 1253-й

08:17

В Москве россиян-супругов приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор сведений о ряде объектов Минобороны. За эту деятельность украинские спецслужбы заплатили им $240.

«Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга — 42-летнего Павла Коротича. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Коротича — к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.