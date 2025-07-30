«С огромной силой поражают технику». Российские военные применили против ВСУ «стрелы смерти»

Вооруженные силы России в зоне СВО применили новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что это за очередное средство поражения бронированных машин противника.

В рамках спецоперации российские военные применили новое оружие. Речь идет о боевых элементах «Мотив», которые получили название «стрелы смерти». Об этом стало известно из сообщения военного аналитика Владислава Шурыгина, опубликованного в его Telegram-канале.

Он ссылается на видеозапись, сделанную в районе Авдеевки, где российские подразделения используют эти элементы против украинской бронетехники.

«На видео можно увидеть, как огненные стрелы с огромной силой поражают боевую технику, полностью уничтожая ее», — говорится в сообщении.

Вполне возможно, что речь идет о модернизированном варианте ПТАБ-СП («Противотанковая авиационная бомба самоприцеливающаяся») и впервые информация об этой новинке российского ОПК появилась в феврале 2018 года. Однако подобные разработки велись еще в 1980-х.

Но уже в те времена использовалось и наименование «Мотив-3». Затем новое средство поражения стали называть СПБЭ — «Самоприцеливающийся боевой элемент». Впоследствии к этому названию добавляли литеры «Д» и «К».

Цель создания подобных боеприпасов — принятие на вооружение легкого и компактного средства поражения, способного самостоятельно искать и наносить удары по боевым бронированным машинам противника.

В системе наведения «Мотива» в качестве средства поиска целей используется приемник инфракрасного излучения. Боевая часть самоприцеливающегося боевого элемента представляет собой кумулятивный заряд весом около 4,5 кг. Он способен пробить до 70 мм гомогенной брони под углом в 30 градусов.

В настоящее время СПБЭ «Мотив» входят в состав кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня 9К58 «Смерч», «Торнадо-С», разовых бомбовых кассет РБК-250 или РБК-500, а также планирующих бомбовых кассет ПБК 500У СПБЭ-К. Последние получили название «Дрель».

СПБЭ-К расшифровывается как самоприцеливающийся боевой элемент комбинированный. ПБК-500У «Дрель», имеющая 15 боевых самоприцеливающихся элементов, прошла испытания в 2021 году, хотя принять на вооружение ее планировали еще в 2018-м.

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Подобные средства поражения изначально создавались для уничтожения боевых бронированных машин и в первую очередь танков. Падая сверху, самоприцеливающиеся боевые элементы пробивают верхнюю, меньше других защищенную, часть боевых машин. Поэтому пробиваемости в 70–100 мм в этом случае вполне достаточно для поражения танка.

Применение боевых самоприцеливающихся элементов позволит эффективно и на большой дальности поражать боевые бронированные машины противника. Однако «Мотивы» могут быть использованы для уничтожения самого широкого спектра целей и объектов неприятеля — от грузовых автомобилей до пунктов управления.

Массированное применение «стрел смерти» может создать обширные зоны поражения техники и живой силы противника и в полном объеме оправдать свое название. При этом эффективных средств противодействия самоприцеливающимся боевым элементам, которые могли бы радикально парировать эту угрозу, пока еще не выработано.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).