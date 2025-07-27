Над Россией сбили 99 украинских беспилотников. Военная операция, день 1250-й

ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
🔴 Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских БПЛА.
▪️ 36 – над территорией Брянской области,
▪️ 21 – над территорией Смоленской области,
▪️ 10 – уничтожены над территорией Калужской области,
▪️ по 9 – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
▪️ 4 – сбиты над территорией Республики Крым,
▪️ по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
▪️ по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.