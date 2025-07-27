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Политика

Над Россией сбили 99 украинских беспилотников. Военная операция, день 1250-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1250-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
В ночь на 27 июля российские средства ПВО сбили и перехватили 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Наибольшее число дронов — 36 — было уничтожено над Брянской областью, 21 — в Смоленской и 10 БПЛА в Калужской области. Атаки также отражены в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Нижегородской областях, в Крыму и над акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:14

🔴 Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Псковской области беспилотник ВСУ.

8:05

ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

8:03

🔴 Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских БПЛА.

▪️ 36 – над территорией Брянской области,
▪️ 21 – над территорией Смоленской области,
▪️ 10 – уничтожены над территорией Калужской области,
▪️ по 9 – над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
▪️ 4 – сбиты над территорией Республики Крым,
▪️ по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
▪️ по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1250-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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