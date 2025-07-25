«Есть попытки сорвать переговоры»: Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН 31 июля для обсуждения попыток срыва переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, западные страны подрывают дипломатический путь урегулирования конфликта. Ранее в Минобороны, СВР и Совбезе РФ также заявляли о провокациях со стороны Украины и Великобритании.

Россия запросила заседание Совбеза ООН 31 июля, чтобы обсудить попытки срыва переговоров РФ и Украины. Об этом заявил на заседании совета первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле»,

— сказал дипломат.

Обращаясь к членам Совбеза ООН он добавил, что Москва «давно и последовательно» предлагает «решить украинский кризис через дипломатию».

«Но вас это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия продолжит «уничтожать военную инфраструктуру киевского режима в рамках демилитаризации этой страны, являющейся одной из целей нашей СВО.

«Мы не бьем по гражданским объектам, которые страдают исключительно от действий украинской ПВО, размещаемой в жилых кварталах городов в нарушение норм МГП», — подчеркнул он.

Полянский добавил, что «чем больше будет ваших военных поставок киевскому режиму, тем больше будет и наших ударов».

Срыв переговоров

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания хочет сорвать переговоры, чтобы помешать нормализации отношений России и США.

«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким «союзником» имеют дело», — сказал Патрушев.

По его словам, Лондон таким образом хочет предотвратить потенциальный отказ Вашингтона от продолжения военной поддержки Украины.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Украина готовят совместную провокацию в Балтийском море, в которую входит инсценировка атаки на корабль ВМС США.

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«Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать рос­сийско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву»,

— говорится в сообщении спецслужбы.

Минобороны России еще в мае заявляло о попытках сорвать переговорный процесс. Ведомство обвинило Киев и ряд европейских государств в провокациях, направленных на срыв диалога по мирному урегулированию. По данным Минобороны, с мая значительно участилось число ударов украинских войск по гражданским объектам на территории России — в том числе с применением беспилотников и западных реактивных систем.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 23 июля. На нем делегации обсудили свои меморандумы по урегулированию конфликта.

На переговорах была достигнута новая договоренность об обмене пленными. Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Россия предложила три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Мединский также заявил, что Россия надеется на проведение четвертого раунда переговоров. Он сообщил, что все гуманитарные вопросы, о которых договорились стороны во время второй встречи были выполнены.