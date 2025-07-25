Британия стремится убедить США продолжить поддержку Украины. Военная операция, день 1248-й

В Крыму задержали мужчину, который снимал антироссийский агитационный фильм. По предварительным данным, он работал на Главное управление разведки минобороны Украины, пишет РИА Новости.
Более десяти поездов следуют с задержкой в связи с падением обломков сбитого беспилотника в районе железнодорожной станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.
В Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа ввели план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Это специальный режим реагирования на угрозы в небе, при котором не работают аэропорты.
Великобритания стремится сорвать недавно начавшийся диалог между Россией и США, а также убедить Штаты продолжить финансовую и военную помощь Украине, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев:
«В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс».
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 25 над Брянской, 23 над Ростовской, девять над акваторией Азовского моря, восемь над Краснодарским краем, пять над Ставропольским краем, три над Курской областью, три над Тамбовской, два над Воронежской, один над Орловской.