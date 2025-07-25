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Великобритания стремится сорвать недавно начавшийся диалог между Россией и США, а также убедить Штаты продолжить финансовую и военную помощь Украине, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев:

«В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс».