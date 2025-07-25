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Политика

Британия стремится убедить США продолжить поддержку Украины. Военная операция, день 1248-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1248-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над десятью регионами РФ. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении над территорией республики и других регионов Северо-Кавказского федерального округа плана «Ковер» — специального режима реагирования на угрозы в небе. Великобритания стремится сорвать начавшийся переговорный процесс между Россией и США по Украине и убедить Вашингтон продолжить финансовую и военную помощь Киеву, считает помощник президента России Николай Патрушев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:51

В Крыму задержали мужчину, который снимал антироссийский агитационный фильм. По предварительным данным, он работал на Главное управление разведки минобороны Украины, пишет РИА Новости.

08:44

Более десяти поездов следуют с задержкой в связи с падением обломков сбитого беспилотника в районе железнодорожной станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

08:34

По данным ТАСС, в Донецке прозвучало несколько мощных взрывов.

08:17

В Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа ввели план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Это специальный режим реагирования на угрозы в небе, при котором не работают аэропорты.

08:07

Великобритания стремится сорвать недавно начавшийся диалог между Россией и США, а также убедить Штаты продолжить финансовую и военную помощь Украине, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев:

«В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс».

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 25 над Брянской, 23 над Ростовской, девять над акваторией Азовского моря, восемь над Краснодарским краем, пять над Ставропольским краем, три над Курской областью, три над Тамбовской, два над Воронежской, один над Орловской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1248-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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