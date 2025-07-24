Германия нашла для ВСУ способ «влиять» на территорию России. Она поставит дальнобойные ракеты?

У Украины появятся «средства влияния» на российскую территорию, чтобы защищаться от атак, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. При этом ранее власти ФРГ исключали возможность поставок Taurus Киеву. Днем ранее главком ВСУ Сырский просил США помочь ВСУ «перенести» боевые действия на территорию РФ. Москва неоднократно заявляла, что считает себя вправе атаковать объекты стран, снабжающих Киев оружием для ударов вглубь России.

У Украины будут «средства влияния» на территорию РФ, поскольку она имеет право защищаться, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью Zeit.

Основная часть беседы была посвящена роли Германии в конфликте на Ближнем Востоке. Журналисты уточнили у министра, вытесняет ли эта война украинский кризис из поля зрения общественности. Вадефуль заявил, что такая опасность существует, а российский президент Владимир Путин якобы использует это в своих целях.

«Во время своей поездки в Киев и Одессу я старался, чтобы Украина оставалась в центре внимания. Ведь факт остается фактом: эта война в Европе, эта война против наших европейских ценностей — величайший внешнеполитический вызов, с которым мы сталкиваемся. Но привлечь к этому общественное внимание непросто», — сказал Вадефуль.

Журналисты отметили, что у Украины есть проблемы с финансированием, которые можно было бы решить за счет конфискации замороженных российских активов. Однако Вадефуль назвал подобную процедуру сложной: она затрагивает фундаментальные правовые вопросы.

«Оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время — проблема не финансовая, а скорее доступность и возможность производства. Мы над этим работаем», — отметил глава МИД ФРГ.

Вадефуль ранее критиковал прошлое немецкое правительство за отказ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако после смены власти вооружение так и не передали. Министр заявил, что теперь относится к этому с осторожностью. По его словам, Украина может немедленно получить Taurus, но систему нужно постоянно совершенствовать.

«Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. У Украины также будут средства влияния на территорию России . Однако мы не будем раскрывать Путину, даже через ваши СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», — сказал Вадефуль.

Taurus не передадут

В конце мая стало известно, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничение на использование Украиной их дальнобойных ракет. Это значит, что Киев может применить их для ударов по военным объектам вглубь России. При этом остались ли у Украины подобные ракеты и передадут ли ей новые — неизвестно.

Киев неоднократно обращался к Германии с просьбой передать им Taurus. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц был против из-за опасений эскалации конфликта. Его оппоненты наоборот поддерживали передачу подобного оружия. Однако, когда они пришли к власти, этого так и не произошло. В середине июля немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью газете Financial Times обозначил, что Германия не будет передавать Taurus Украине. Однако за несколько дней до этого Берлин все же пообещал поставить Киеву дальнобойные системы, не уточняя их название.

Россия неоднократно заявляла, что если Украина использует западное оружие для ударов по российской территории, то Москва будет вправе ответить его поставщикам.

«Перенести войну в Россию»: Сырский рассказал, как ВСУ могут перейти в наступление Главком ВСУ Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия... 23 июля 15:24

Администрация прошлого президента США Джо Байдена сперва также не хотела передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, но затем это произошло. Главком ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью The Washington Post заявил, что это оружие было полезно. Он не ответил, остались ли еще подобные ракеты у Украины, однако призвал новое американское правительство передать еще, чтобы перенести военные действия на территорию России.