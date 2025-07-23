«Перенести войну в Россию»: Сырский рассказал, как ВСУ могут перейти в наступление

Главком ВСУ Александр Сырский попросил президента США Дональда Трампа «перенести» боевые действия на территорию России. По его словам, Украина срочно нуждается в том, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи, а также выразил мнение, что больше украинцев согласятся идти на фронт, если увеличить выплаты. Что еще главком сказал о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию The Washington Post призвал США и Европейский союз передать Киеву больше систем ПВО, а также дальнобойные ракеты, которыми можно было бы наносить удары по территории РФ.

«Призыв Сырского к усилению поддержки прозвучал на фоне разрушительной волны российских атак на украинские города этим летом... Украина также сталкивается с трудностями на поле боя, пытаясь мобилизовать войска, необходимые для сдерживания наступления численно превосходящего противника», — сказано в материале.

Издание пишет, что волна обстрелов убедила президента США Дональда Трампа разрешить европейцам закупать американское оружие для Украины. Сырский полагает, что дополнительные средства ПВО, в том числе американские Patroit, перехватчики беспилотников и авиация для борьбы с БПЛА могли бы предотвратить будущие обстрелы.

Главком ВСУ надеется, что поставка ракет средней и большей дальности, в том числе американских ATACMS и немецких Taurus, при снятии ограничений на применение поможет Украине замедлить производство российского оружия, так как они планируют бить по российским заводам, производящим ракеты и беспилотники.

«Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет значительно проще и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — отметил Сырский.

По данным WP, 4 июля украинский президент Владимир Зеленский обсудил с Трампом снятие ограничений на использование дальнобойных ракет. Американский лидер публично обозначил, что Киеву не стоит бить по Москве или Санкт-Петербургу. Информации о полном снятии ограничений после этого телефонного разговора не было. Сырский также не ответил, остались ли еще у Украины ATACMS.

Главком хочет наступать

По словам генерала, ВСУ готовы к новому наступлению, если западные страны помогут им с поставкой снарядов и бронетехники:

«У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надежные средства защиты».

Он также рассказал, что наступление в Курской области в 2024 году было продиктовано не только военными нуждами, но и критикой оборонительной тактики ВСУ:

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное».

Сырский добавил, что Украина начала экспериментировать с мобилизацией украинцев от 18 до 24 лет, хотя обязательно в вооруженные силы призывают только мужчин от 25 до 60 лет. По словам генерала, согласно опросам, более половины молодых украинцев соглашаются на программу из желания заработать.

«Если увеличить выплаты — будет больше желающих», — сказал Сырский. Он также отметил, что Россия платит своим военнослужащим гораздо больше, чем Украина, так как у Москвы есть такая возможность.

Самому Сырскому скоро исполнится 60 лет — пенсионный возраст для военных. Главком ВСУ отметил, что не собирается уходить в отставку, заявив, что «должен делать больше и лучше».

Tomahawk, ATACMS или Patriot. Какое оружие Трамп отправит Украине для ударов по РФ? Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ... 15 июля 13:36

В середине июля Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Украине. По его словам, европейцы передадут Украине свою технику, а затем закупят новые системы у США уже для себя. Ранее Трамп приостановил выделение военной помощи Киеву и какое-то время не передавал разведданные. Его новое заявление говорит о серьезных изменениях политики Трампа. По данным WP, Трамп также призвал Зеленского усилить давление на Москву.