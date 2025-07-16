Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1239-й

🔴Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией.
Депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что Украина даже с учетом поставок оружия может физически не выдержать продолжение военного конфликта.
Politico: Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине оружия США, которая будет профинансирована европейскими странами.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город подвергся самой масштабной атаке с начала конфликта. По его словам, в городе прозвучало более 30 взрывов. Удар был нанесен одновременно баллистической ракетой и 28 беспилотниками «Герань».
Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.
❗️Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава президент США Дональд Трамп.
🔴Минобороны: силы ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией.
▪️в Крыму и над Азовским море ликвидировали по три БПЛА;
▪️в Курской и Белгородской областях — по одному.