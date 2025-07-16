На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1239-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1239-й день
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. В Крыму и над Азовским морем ликвидировали по три БПЛА, в Курской и Белгородской областях — по одному. Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что поставка Киеву самих ЗРК займет месяцы после достижения соглашения с Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:32

🔴Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым.

9:31

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией.

9:19

Депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что Украина даже с учетом поставок оружия может физически не выдержать продолжение военного конфликта.

9:09

Politico: Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине оружия США, которая будет профинансирована европейскими странами.

9:00

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город подвергся самой масштабной атаке с начала конфликта. По его словам, в городе прозвучало более 30 взрывов. Удар был нанесен одновременно баллистической ракетой и 28 беспилотниками «Герань».

8:50

8:30

Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

8:15

❗️Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава президент США Дональд Трамп.

8:03

🔴Минобороны: силы ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией.

▪️в Крыму и над Азовским море ликвидировали по три БПЛА;

▪️в Курской и Белгородской областях — по одному.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1239-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Обломки пропавшего Ми-8Т нашли в горах у Охотска. Вертолет с пятью людьми на борту сгорел при падении
Спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8Т в районе мыса Гадикан
«Землю залил обжигающий свет»: как выглядел первый в истории ядерный взрыв «Тринити»
Первая в истории атомная бомба была взорвана на испытаниях «Тринити» 80 лет назад
Адвокат Акунина обжаловал его заочный приговор
В России собрали 14 новых отечественных самолетов, которые заменят иностранные лайнеры
Стало известно, сколько россиян предпочитают кассы самообслуживания
Известный российский актер попал в базу «Миротворца»
Mercedes вспыхнул в Петербурге из-за аномальной жары и попал на видео
Новости и материалы
Финляндия ввела запрет на сделки с недвижимостью для россиян
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту нападения на бойца ММА
Стало известно, когда король Малайзии посетит Россию
В Воронеже умер мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА
Фетисов раскритиковал организаторов Вильнюсского марафона за решение по россиянам
Франция отклонила план Трампа по совместной закупке оружия для Украины
В России предложили ежеквартально индексировать пенсии
Прихожанка похитила икону 19-го века из храма в российском городе и попала на видео
Антирейтинг Трампа обновил рекорд
Стало известно о последних годах жизни Александра Митты: «Было потеряно все»
Стало известно, сколько российских компаний не смогли защититься от мошенников
Судимый петербуржец облил керосином свою сожительницу и поджег
Бывший премьер РФ отметил сходство Путина и Трампа в международной политике
Бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили в Армении новое обвинение
Пережившего пересадку печени телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве
Трамп предостерег Украину от атак по Москве
В Раде призвали Запад кроме оружия помочь и «живой силой»
В МИД прокомментировали реакцию ЕС на поставки американского оружия Украине
Все новости
В Баку отказались от российских ведущих после протеста туристов из РФ: «Это уже вторая рокировка»
Гадюки, гюрза, щитомордник и тигровый уж: 5 самых опасных змей России
Врач Саутенко: симптомы отравления ядом змеи появляются через 15 минут после укуса
Арестовано имущество дочери генерала, обвиняемого в мошенничестве по делу о сухпайках
В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры. В чем его обвиняют?
Ura.ru: в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
16 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 16 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«За стойкую позицию»: ростовским полицейским компенсируют взятки, от которых они отказались
МВД Ростовской области компенсирует полицейским суммы предложенных взяток
Главный праздник лета: как в пионерских лагерях отмечали День Нептуна
«Он просто спросил»: призывал ли Трамп ударить по Москве?
Reuters: Трамп заявил, что Зеленскому не стоит наносить удары по Москве
Меньше учиться, раньше жениться: в России призвали сократить срок обучения в школе
В Общественной палате РФ предложили сократить срок обучения в школе до 10 лет
Звезда «Эпидемии» и бывшая жена Богомолова: все о наследницах Юрия Мороза
Юрист Хаминский предположил, что наследство режиссера Мороза разделят его вдова и дочери
Как правильно «по приезде» или «по приезду»?
Разбираем правило и учимся отличать литературную форму от неверных вариантов
«Не тем поставили ультиматум». Что в Москве думают о заявлениях Трампа
Лавров: РФ действительно хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа о 50 днях
Рютте пожаловался на «историка» от РФ на переговорах по Украине. Чем ему ответили в Кремле?
Песков: от Рютте не слышали блестящих исторических сравнений, как от Мединского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами