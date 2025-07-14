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Политика

Над РФ сбили 11 украинских беспилотников. Военная операция, день 1237-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1237-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. Шесть БПЛА — над Орловской областью, два — над Брянской и по одному — над Курской, Крымом и Черным морем. Президент США Дональд Трамп сегодня объявит о плане вооружения Украины, который, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные достичь Москвы, сообщает Axios со ссылкой на источники. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:04

Два мирных жителя получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Сватовском районе и Лисичанске в ЛНР.

10:43

Украина не сможет выстоять в конфликте на истощение, заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в эфире своего YouTube-канала.

«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей в отсутствие высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он.

10:22

Financial Times: aмериканские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners намереваются перезапустить украинский зерновой терминал в Одессе.

10:05

Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на учебно-тренировочный центр с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала.

9:55

Освобождение населенного пункта Николаевка на Константиновском направлении Донецкой народной республики создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

9:40

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

9:26

9:12

Reuters: Евросоюз готовится принять очередной, 18-й пакет антироссийских санкций. Главная мера — пересмотр ценового потолка на нефть из РФ.

9:03

Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группы «Днепр» на 90% остановили снабжение провизией и боеприпасами части ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области.

8:46

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times подтвердил, что Германия отклонила повторный запрос Украины на поставку крылатых ракет Taurus. Кроме того, ФРГ не передаст Киеву системы Patriot — в распоряжении Берлина осталось всего шесть систем, и, как подчеркнул министр, «этого слишком мало, особенно с учетом обязательств перед НАТО».

8:32

Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

8:16

Axios: Дональд Трамп сегодня объявит агрессивный план вооружения Украины, который, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные достичь Москвы.

8:05

🔴Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА.

▪️ шесть БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ два БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ один БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ один БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ один БПЛА – над акваторией Черного моря.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1237-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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