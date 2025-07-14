Над РФ сбили 11 украинских беспилотников. Военная операция, день 1237-й

Два мирных жителя получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Сватовском районе и Лисичанске в ЛНР.
Украина не сможет выстоять в конфликте на истощение, заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в эфире своего YouTube-канала.
«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей в отсутствие высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он.
Financial Times: aмериканские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners намереваются перезапустить украинский зерновой терминал в Одессе.
Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на учебно-тренировочный центр с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала.
Освобождение населенного пункта Николаевка на Константиновском направлении Донецкой народной республики создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой и, возможно, ускорит освобождение Часова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Reuters: Евросоюз готовится принять очередной, 18-й пакет антироссийских санкций. Главная мера — пересмотр ценового потолка на нефть из РФ.
Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группы «Днепр» на 90% остановили снабжение провизией и боеприпасами части ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times подтвердил, что Германия отклонила повторный запрос Украины на поставку крылатых ракет Taurus. Кроме того, ФРГ не передаст Киеву системы Patriot — в распоряжении Берлина осталось всего шесть систем, и, как подчеркнул министр, «этого слишком мало, особенно с учетом обязательств перед НАТО».
Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Axios: Дональд Трамп сегодня объявит агрессивный план вооружения Украины, который, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные достичь Москвы.
🔴Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА.
▪️ шесть БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ два БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ один БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ один БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ один БПЛА – над акваторией Черного моря.