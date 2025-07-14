Над РФ сбили 11 украинских беспилотников. Военная операция, день 1237-й

10:43

Украина не сможет выстоять в конфликте на истощение , заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в эфире своего YouTube-канала.

«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей в отсутствие высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он.