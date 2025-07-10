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В Госдуме оценили требование США о дорожной карте по Украине

Депутат Чепа: желание США увидеть дорожную карту не выглядит как попытка затянуть конфликт
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Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио российская сторона еще раз повторила свои требования относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мне не кажется, что, требуя от России дорожную карту по разрешению конфликта на Украине, Соединенные Штаты как-то пытаются затянуть с решением конфликта. Я уверен, что Штаты готовы прислушиваться к российской стороне и тем условиям, которые мы выдвигаем и еще раз проговорили на встрече в Малайзии», — заключил депутат.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Переговоры двух дипломатов продлились около 50 минут.

По итогам переговоров с главой МИД России госсекретарь США заявил, что Вашингтон желает увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине. Вместе с тем Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.

Ранее Рубио объяснил приостановку помощи Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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