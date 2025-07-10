Над Россией за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1233-й

Politico: cтраны Европы с недоверием отнеслись к очередному повороту политики Дональда Трампа по Украине. В ЕС и НАТО готовятся к разным сценариям, в том числе новому прекращению снабжения Киева или выводу американских войск.
Власти Латвии потратили более €890 млн на поддержку Украины, что составляет около 0,7% ВВП балтийской республики, заявил министр экономики страны Виктор Влайнис.
ВС РФ в ходе ночных ударов по Киеву с применением БПЛА «Герань» ударили по заводам «Артем», «Кузня на Рыбальском» и аэродрому «Васильков» в Киевской области, сообщает «Операция Z».
Politico: Киев пытается с 1 июля согласовать с Вашингтоном телефонный разговор по линии министров обороны, но аппарат главы Пентагона Хегсета уклоняется от контактов.
Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть аэропорт Ясенка, который является логистическим хабом для поставок военной помощи на Украину.
«Они просто считают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим «до свидания», — заявил Дуда газете Otwarta Konserwa.
Отсутствие необходимого количества вооружения может вынудить Украину выйти на черный рынок оружия при финансировании со стороны Европы, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
🔴 Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских БПЛА.
▪️ восемь – над акваторией Черного моря,
▪️ два – над территорией Белгородской области,
▪️ два – над территорией Республики Крым,
▪️ один – над территорией Пензенской области,
▪️ один – над территорией Курской области.