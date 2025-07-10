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Политика

Над Россией за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1233-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1233-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 14 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Восемь были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Крыма, и по одному БПЛА — над территорией Пензенской и Курской областей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путь к справедливому миру на Украине лежит через силу, а не капитуляцию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:43

Киев затянуло пеленой смога после ночных взрывов, сообщило украинское издание «Страна.uа».

9:31

Politico: cтраны Европы с недоверием отнеслись к очередному повороту политики Дональда Трампа по Украине. В ЕС и НАТО готовятся к разным сценариям, в том числе новому прекращению снабжения Киева или выводу американских войск.

9:11

Власти Латвии потратили более €890 млн на поддержку Украины, что составляет около 0,7% ВВП балтийской республики, заявил министр экономики страны Виктор Влайнис.

9:04

🔴 Минобороны: средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью.

8:50

ВС РФ в ходе ночных ударов по Киеву с применением БПЛА «Герань» ударили по заводам «Артем», «Кузня на Рыбальском» и аэродрому «Васильков» в Киевской области, сообщает «Операция Z».

8:39

Politico: Киев пытается с 1 июля согласовать с Вашингтоном телефонный разговор по линии министров обороны, но аппарат главы Пентагона Хегсета уклоняется от контактов.

8:31

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть аэропорт Ясенка, который является логистическим хабом для поставок военной помощи на Украину. 

«Они просто считают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и говорим «до свидания», — заявил Дуда газете Otwarta Konserwa.

8:19

Отсутствие необходимого количества вооружения может вынудить Украину выйти на черный рынок оружия при финансировании со стороны Европы, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

8:16

8:02

🔴 Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских БПЛА.

▪️ восемь – над акваторией Черного моря,
▪️ два – над территорией Белгородской области,
▪️ два – над территорией Республики Крым,
▪️ один – над территорией Пензенской области,
▪️ один – над территорией Курской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1233-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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