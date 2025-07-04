Над Россией уничтожено 48 украинских беспилотников. Военная операция, день 1227-й

ВС РФ ночью нанесли удар по целям на Украине с применением ракеты «Кинжал», шести баллистических «Искандеров», четырех крылатых ракет и 539 дронов, сообщают украинские СМИ.
Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ.
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Орловской областью минувшей ночью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
❗️Аэропорты Казани, Самары и Ярославля временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.
Российские средства ПВО отразили атаку БПЛА в Азове, Миллеровском и Тарасовском районах. Из-за падения беспилотного летательного аппарата в поселке Долотинка Миллеровского района поврежден жилой дом, обрушилась плита перекрытия, из-за чего погибла женщина.
🔴Минобороны: за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа.
▪️ 26 – над территорией Ростовской области,
▪️ 12 - над территорией Курской области,
▪️ 6 - над территорией Белгородской области,
▪️ 3 - над территорией Орловской области,
▪️ 1 – над территорией Липецкой области.