Над Курской областью и Азовским морем уничтожили 15 БПЛА. Военная операция, день 1223-й

08:24

Конфликт на Украине завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и ее народу, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости:

«Как это будет — вопрос военной и политической стратегии».