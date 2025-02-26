Что такое редкоземельные металлы и что на самом деле хочет Трамп от Украины?

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет получить в качестве компенсации за оказанную Соединенными Штатами финансовую и военную поддержку украинские редкоземельные металлы. Он уточнил, что хочет получить доход на сумму $500 млрд. Однако, скорее всего у него не получится это сделать, так как на Украине нет таких ресурсов, рассказали «Газете.Ru» эксперты. В то же время Владимир Путин предложил США сотрудничать с Россией по этому вопросу. Подробнее о том, какие металлы и для чего могут понадобиться Трампу, а также что может предложить Америке Россия и зачем — в материале «Газеты.Ru».

Перепутал термины

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в качестве выплаты долга за оказанную помощь за время СВО. Однако, по словам опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, президент мог ошибиться в терминологии.

Как рассказал «Газете.Ru» сотрудник ОКБ «Астрон» (производитель тепловизоров), эксперт РНФ Аркадий Наумов, в академическом контексте редкоземельные металлы — это группа элементов таблицы Менделеева, расположенных за лантаном и обладающих схожими свойствами. Их сходство было настолько сильным, что долгое время их не могли разделить и считали одним элементом.

«Название «редкие земли» произошло от средневековых химиков, которые так называли нерастворимые оксиды. Все, что выпадало в осадок в колбе и не растворялось, они называли землей. Однако в современном «обывательском» контексте термин «редкоземельные металлы» часто используется для обозначения редких рассеянных и прочих металлов, которые не являются крупными биржевыми товарами, такими как медь, железо и алюминий, а именно — индий, галлий, литий, молибден, вольфрам, селен, титан и теллур, а также редкоземельные металлы в академическом смысле слова. Они существуют в земной коре, но их сравнительно мало, а часть из них не имеют собственных месторождений. Тем не менее,

они играют важную роль в наукоемкой экономике. Трамп, вероятно, имел в виду именно все эти металлы, когда использовал термин «редкоземельные»,

— объяснил специалист.

В академическом смысле в редкоземельные металлы входят 15 лантаноидов (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), а также скандий и иттрий. Каждый из них обладает уникальными свойствами и востребован в различных сферах.

«Некоторые утверждают, что в России и на Западе разная терминология: у нас в группу входит 17 металлов, а на Западе 30. Но это не так, их всегда было только 17, так принято в научно-техническом сообществе во всем мире. Но есть группа редких металлов, рассеянных и других. Экономисты и политики объединяют эти термины в один для простоты. Иногда это сырье именуют стратегическим, из которого производят конечные продукты, позволяющие той или иной стране занимать лидирующие позиции в экономике или военной сфере. Многие политики путают термины и все металлы называют редкоземельными. И президент США Дональд Трамп не исключение», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ Сергей Кириллов.

Редкоземельные металлы находят широкое применение в различных отраслях промышленности — от цветной металлургии до литографии.

Основной спрос на них наблюдается со стороны производителей мощных магнитов и электронной техники как гражданского, так и военного назначения.

Еще они используются при производстве жестких дисков, смартфонов, применяются в ветрогенераторах, электромобилях, а также в ядерных реакторах. Кроме того, скандий, необходимый для производства алюминиевых сплавов, используемых в авиастроении, также пользуется большим спросом.

Что на самом деле хочет Трамп?

Трамп хочет получить в качестве компенсации за оказанную финансовую и военную поддержку доступ к украинским редкоземельным металлам. Но все усложняется тем, что Украина не сможет выполнить условия предлагаемого США договора, так как не располагает такими ресурсами, рассказал Сергей Кириллов. Если же Трамп имел в виду все же редкие металлы, а не редкоземельные, то на Украине есть, например, титан, который может понадобиться Штатам.

«Редкоземельных металлов на Украине почти нет. Во времена СССР их перерабатывали, но не добывали. Вероятно, Трамп имел в виду редкие металлы, например, титан. Он частично расположен на нашей стороне, частично на украинской. Это важно, потому что во время производства самолетов, истребителей и даже некоторых ракет используют титан в больших количествах. Мы знаем, что ранее американский Boeing активно использовал российский титан, и его доля в общем объеме закупок была значительной. Поэтому американцы пытаются восполнить этот пробел, налаживая отношения с Россией и возобновляя поставки титана, а также имея возможность добывать его самостоятельно на территории Украины», — объяснил Кириллов.

Тогда зачем Штатам Украина?

«Ситуация с редкоземельными металлами в мире весьма интересна. По данным геологической службы США, за прошлый год в мире было добыто около 390 тысяч тонн этих металлов, из которых 270 тысяч тонн приходится на Китай. В США было добыто 45 тысяч тонн, в Австралии — 13 тысяч, в Мьянме — 31 тысяч, а в России — чуть более 2 тысяч тонн», — рассказал геолог, кандидат экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, США сильно зависят от поставок редкоземельных металлов из Китая, и стремятся найти пути решения проблем, связанных с их зависимостью.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«У американцев постоянно возникают конфликты с Китаем, который доминирует на глобальном рынке редкоземельных элементов и периодически меняет условия экспорта, сокращая экспортные квоты или увеличивая их. В результате цены на эти металлы, а также стоимость продукции, в которой они используются, могут меняться. Джо Байден был настроен на стимулирование освоения собственных месторождений редкоземельных металлов. Но, как мы знаем, освоение месторождения требует проведения разведки, подсчета запасов, оценки воздействия на окружающую среду, проектирования добывающего предприятия и получения банковского финансирования. Все это занимает много времени и денег», — объяснил эксперт.

Хазанов считает, что Дональд Трамп решил поискать решение проблемы за границей.

«Почему они могли заинтересоваться Украиной? Вопрос хороший. Тут могут играть роль несколько факторов. Во-первых, существует Геологическая служба США, которая собирает сведения о полезных ископаемых в разных странах. Однако эти сведения могут страдать погрешностями. Все месторождения на Украине были открыты в советское время, когда была другая экономика и другие цены. Запасы, подсчитанные в тех экономических условиях, могут отличаться от тех, которые могут быть освоены в нынешних условиях. Во-вторых, свою роль сыграла сама Украина. Существует карта редкоземельных запасов Украины, составленная DiXi Group. Однако, если посмотреть на нее, то ничего особенного там нет», — объяснил Хазанов.

На территориях Украины есть элементы, которых мало в Соединенных Штатах, но эта территория не уникальна с точки зрения всех рассеянных элементов, отметил Наумов. По его словам, в мире множество мест, которые гораздо более перспективны с геолого-экономической точки зрения, в том числе и Россия.

«Вся эта возня вокруг недр Украины — это политика, замешанная на желании получить деньги, контроль и ресурсы. В общем, там нет ничего уникального. Какой бы элемент мы ни взяли, в мире существуют гораздо более богатые и перспективные месторождения. Единственный их плюс — близость к Европе как к одному из главных потребителей, но и это сомнительное преимущество в большинстве случаев», — объяснил специалист.

Перспективный союз с Россией

Тем временем, Владимир Путин предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов. По словам специалистов, президент России имел в виду уже именно редкоземельные металлы.

«Если говорить о редкоземельных металлах, то у нас только одно местонахождение разработано и эксплуатируется. Но потенциальных месторождений у нас много, причем среди них есть по-настоящему уникальные. Однако добыча пока не ведется. Россия готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, заявил Путин. Он говорил о конкретных редкоземельных металлах в академическом понимании.

У нас есть месторождения в Якутии и в Сибири, очень богатые и обширные, но не освоенные. Их освоение дорого, но США могут проинвестировать его. Но не факт, что это имеет смысл и целесообразность сегодня. Возможно, что-то стоит оставить внукам»,

— объяснил Наумов.

По словам Хазанова, США могут быть больше заинтересованы в контакте с Россией по редкоземельным металлам, нежели с Украиной.

«По данным Федерального агентства по недропользованию, запасы редкоземельных металлов в России составляют около 30 миллионов тонн. Таким образом, мы занимаем второе место в мире по этому показателю. Но, при этом, как я уже упоминал, в России добывается чуть более 2 тысяч тонн этих металлов», — отметил эксперт.

В России разрабатывается только одно месторождение — Ловозерское в Мурманской области. Американцам предложили рассмотреть возможность освоения месторождений в России. Но фактически все месторождения находятся в удаленных районах, где нет нормальной транспортной инфраструктуры и условий для их разработки. Зачастую присутствует вечная мерзлота и сильные перепады высот. Кроме того, руды месторождений имеют зачастую сложный состав и для их переработки и извлечения редких земель требуются многостадийные процессы.

«Разработка месторождений даже такого класса, как Ловозерское, является настоящим подвигом. Американцы могут быть заинтересованы в этом. Для нас это может принести множество перспектив. Во-первых, это возможность инвестиций. Во-вторых, мы можем получать зарубежное оборудование, например, карьерные самосвалы американского производства, которые будут использоваться для добычи полезных ископаемых. В-третьих, могут быть представлены технологии, которые помогут в извлечении редких земель. Но самое главное — это потепление внешнеполитического и экономического климата между Россией и США», — заключил специалист.