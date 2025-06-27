Белый дом прекращает поиск военных преступлений на Украине. Госдеп вряд ли будет спорить

Администрация Дональда Трампа рекомендовала прекратить финансирование почти двух десятков международных программ по расследованию военных преступлений, включая проекты, связанные с Украиной, сообщили источники Reuters. Под сокращение также могут попасть инициативы в Мьянме, Сирии, Ираке и ряде других стран. Рекомендации подготовило Управление Белого дома по бюджету, однако Госдепартамент еще может оспорить их выполнение.

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование США почти двух десятков программ, которые ведут работу по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности по всему миру. Под сокращение должны попасть программы в том числе в Мьянме, Сирии и на Украине, сообщили три источника Reuters в США, знакомые с ситуацией. Об этом же говорят внутренние правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство. Программы также включают работу в Ираке, Непале, Шри-Ланке, Колумбии, Белоруссии, Судане, Южном Судане, Афганистане и Гамбии.

Рекомендация Управления по бюджету не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку она дает Госдепартаменту возможность подать апелляцию. Однако это, отмечает Reuters, создает потенциальную возможность для разногласий в команде Дональда Трампа.

Впрочем, источники не ожидают, что госсекретарь Марко Рубио будет выступать за продолжение многих программ.

Но, по словам одного источника, знакомого с этим вопросом, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине.

По словам трех источников, несколько из программ, которые Белый дом рекомендовал закрыть, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления на Украине. Например, Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки. Другой пример — Legal Action Worldwide, группа юридической помощи, которая помогает в возбуждении дел против россиян, подозреваемых в военных преступлениях на Украине. Среди программ, которые рекомендуется прекратить, — грант Госдепартамента в размере $18 млн для Генеральной прокуратуры Украины, который реализуется Международной инициативой уголовного правосудия Джорджтаунского университета.

По словам одного из источников, многие из рекомендованных к прекращению программ направлены на расширение прав и возможностей местных организаций, добавив, что некоторые из них реализуются уже десятилетиями как при демократической, так и при республиканской администрациях США.

«Даже если министр Рубио вмешается, чтобы спасти эти программы, многие из которых он поддерживал, будучи сенатором, не останется никого, кто мог бы ими управлять», — сказал один из источников.

Бюро Госдепартамента, которые хотели бы сохранить какие-либо программы по военным преступлениям и привлечению к ответственности, должны направить свои обоснования до конца 11 июля, говорится во внутреннем электронном письме Госдепа.

Администрация президента Дональда Трампа заморозила, а затем сократила миллиарды долларов иностранной помощи с момента вступления в должность 20 января. Таким образом он хочет гарантировать финансирование программ, соответствующих его политике «Америка прежде всего», за счет средств американских налогоплательщиков. Беспрецедентные сокращения фактически привели к закрытию Агентства США по международному развитию (USAID).

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Хотя заморозка американской помощи иностранным государствам уже начала препятствовать «международным усилиям по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления на Украине», новые рекомендации повышают риск полного отказа США от этих усилий, считает Reuters. С февраля 2022 года Украина возбудила более 140 тыс. дел о военных преступлениях ВС РФ.