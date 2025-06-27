Белый дом прекращает поиск военных преступлений на Украине. Госдеп вряд ли будет спорить

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование США почти двух десятков программ, которые ведут работу по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности по всему миру. Под сокращение должны попасть программы в том числе в Мьянме, Сирии и на Украине, сообщили три источника Reuters в США, знакомые с ситуацией. Об этом же говорят внутренние правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство. Программы также включают работу в Ираке, Непале, Шри-Ланке, Колумбии, Белоруссии, Судане, Южном Судане, Афганистане и Гамбии.
Рекомендация Управления по бюджету не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку она дает Госдепартаменту возможность подать апелляцию. Однако это, отмечает Reuters, создает потенциальную возможность для разногласий в команде Дональда Трампа.
Впрочем, источники не ожидают, что госсекретарь Марко Рубио будет выступать за продолжение многих программ.
Но, по словам одного источника, знакомого с этим вопросом, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине.
По словам трех источников, несколько из программ, которые Белый дом рекомендовал закрыть, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления на Украине. Например, Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки. Другой пример — Legal Action Worldwide, группа юридической помощи, которая помогает в возбуждении дел против россиян, подозреваемых в военных преступлениях на Украине. Среди программ, которые рекомендуется прекратить, — грант Госдепартамента в размере $18 млн для Генеральной прокуратуры Украины, который реализуется Международной инициативой уголовного правосудия Джорджтаунского университета.
По словам одного из источников, многие из рекомендованных к прекращению программ направлены на расширение прав и возможностей местных организаций, добавив, что некоторые из них реализуются уже десятилетиями как при демократической, так и при республиканской администрациях США.
«Даже если министр Рубио вмешается, чтобы спасти эти программы, многие из которых он поддерживал, будучи сенатором, не останется никого, кто мог бы ими управлять», — сказал один из источников.
Бюро Госдепартамента, которые хотели бы сохранить какие-либо программы по военным преступлениям и привлечению к ответственности, должны направить свои обоснования до конца 11 июля, говорится во внутреннем электронном письме Госдепа.
Администрация президента Дональда Трампа заморозила, а затем сократила миллиарды долларов иностранной помощи с момента вступления в должность 20 января. Таким образом он хочет гарантировать финансирование программ, соответствующих его политике «Америка прежде всего», за счет средств американских налогоплательщиков. Беспрецедентные сокращения фактически привели к закрытию Агентства США по международному развитию (USAID).
Хотя заморозка американской помощи иностранным государствам уже начала препятствовать «международным усилиям по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления на Украине», новые рекомендации повышают риск полного отказа США от этих усилий, считает Reuters. С февраля 2022 года Украина возбудила более 140 тыс. дел о военных преступлениях ВС РФ.