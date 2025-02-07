Лавочка прикрыта. Почему разгром USAID вызвал панику у «грантоедов»?

Зачем Трамп закрыл USAID и что теперь будет с российскими (и не только) проектами агентства

Если вы активный пользователь соцсетей (особенно X), значит наверняка хотя бы раз видели пост или шутку про гранты. Очередная редакция СМИ/правозащитная группа/НКО либеральной направленности внезапно заявила, что у нее кончаются деньги, попросила публику поддержать ее донатами либо сразу анонсировала сокращения.

Допустим, нечто подобное написало любимое вами СМИ. Если ранее предпосылок для кризиса не было, то с большой долей вероятности его проблемы связаны с приостановкой работы американского агентства по международному развитию (USAID). А ваше СМИ — один из так называемых «грантоедов», которые жили на деньги этой структуры и теперь оказались у разбитого корыта.

Чтобы понять масштаб трагедии, вот немного справочной информации. USAID — это крупнейший поставщик официальной финансовой помощи США зарубежным странам. Ежегодно его бюджеты исчислялись десятками миллиардов долларов, их тратили на сотни проектов по всему миру.

Среди программ USAID были, безусловно, полезные штуки: охрана окружающей среды, борьба с бедностью, голодом и т. д. Но были и мутные вещи, например, «строительство гражданского общества» или «развитие демократии». Звучит вроде бы неплохо, но зачастую такие проекты существовали для одной цели: под благовидными предлогами продвигать политические интересы заказчиков. И не раз USAID ловили на работе в тесной связке с американскими спецслужбами.

В 2022–2024 гг. США распределили по линии USAID в общей сложности почти $120 млрд. Самым крупным получателем грантов была Украина: ей досталось свыше $32 млрд, на которые функционировали государственные структуры и около 90% всех местных СМИ. В Молдавии USAID тоже давало деньги правительству и СМИ (когда их не стало, у провластного канала TV8 сразу появились проблемы) и финансировало энергетические проекты с прицелом на замещение поставок из России.

На остальной части постсоветского пространства USAID заливало миллионы в «развитие демократии». Гранты получали литовские правозащитники, которые работают на Россию и Белоруссию. На грузинское «гражданское общество» агентство потратило свыше $40 млн только в 2024 году. На белорусское — $11 млн, на армянское — свыше $20 млн.

В России USAID официально прекратило работу в 2012 году, но оно продолжило работать. На 2025/2026 гг. отделение агентства Russia USAID Moscow запланировало 11 программ общей стоимостью $60 млн. Среди них есть занимательные направления, вроде «усиления местного самоуправления на Северном Кавказе» ($2,8 млн) или «новые медиа» ($4 млн). Есть основания полагать, что многие оппозиционные структуры, ныне находящиеся в эмиграции, тоже получали деньги USAID.

Это особо не афишируют, но иногда информация проскакивает в соцсетях. «Спалилось», например, издание «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Идиллия внезапно закончилась в январе 2025 года. Сначала президент США Дональд Трамп заморозил все иностранное финансирование на 90 дней. Потом в офис USAID вломились сотрудники DOGE, Илон Маск объявил, что лавочка закрывается. Орда «грантоедов», которую США взращивали несколько десятилетий, разом осталась без средств к существованию, а некоторые со злорадной ухмылкой уж было начали открывать бутылки с шампанским.

Что, на мой взгляд, совершенно преждевременно.

Во-первых, США не собираются отказываться от столь мощного инструмента по влиянию на мировые дела, каким был USAID. Речь идет лишь о том, чтобы поставить под контроль идущие через агентство финансы и удостовериться, что они идут в правильном направлении. Зачем? Потому что USAID обслуживало интересы Демпартии, а Трампу надо, чтобы оно работало на него. Агентство отдают в ведение Госдепа, которым заправляет соратник президента США Марко Рубио. Даже сам Трамп говорит: «Мне нравится, что делает USAID, но не нравится, что им заправляют левые психопаты».

Иными словами, финансирование зарубежных проектов не прекратится. Просто если раньше деньги давали хипстерам с фиолетовыми волосами, то после реорганизации их будут давать суровым консервативным мужикам. Возможно, несколько поменяется география распределения грантов (с уклоном на Европу и Латинскую Америку). Но цель — продвижение интересов США — останется прежней.

Во-вторых, уже существующая армия «грантоедов» не растворится в воздухе по щелчку пальцев. Напротив, она будет до последнего бороться за свое существование.

Самые расторопные совершат известный трюк с переобуванием в тройном кувырке и заделаются убежденными трампистами. Не удивлюсь, если скоро мы увидим всплеск «искренней» любви к президенту США во многих «независимых» медиа. Кто-то сменит источник финансирования — на бесхозные активы уже положили глаз европейцы и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом). Те, кто сможет себе это позволить, уйдут в свободное плавание, продолжат работать с усеченными бюджетами и меньшим штатом, зато будут по-настоящему независимыми.

Закроются только самые нищие, глупые и принципиальные. Но таких меньшинство.

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