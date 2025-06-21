За ночь над Россией сбили пять беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1214-й

Минувшей ночью ограничения полетов объявлялись в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации. За это время на запасные аэродромы были направлены два самолета. Сейчас ограничения сняты.
С начала своего применения в августе 2024 года оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд, сообщил ТАСС сообщил представитель разработчика, гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
В Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.
«Они [острова в устье Днепра] все зачищены, все находятся под контролем [российских] вооруженных сил», — сказал Сальдо.
ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области Украины и подготовили плацдарм для дальнейшего продвижения у населенного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
❗️ За прошедшую ночь над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены пять беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Два дрона были сбиты над Курской областью, еще два — над Воронежской и один — над Мордовией.