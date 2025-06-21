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В Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.

«Они [острова в устье Днепра] все зачищены, все находятся под контролем [российских] вооруженных сил», — сказал Сальдо.