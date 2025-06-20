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Политика

За ночь над Россией уничтожен 61 украинский БПЛА. Военная операция, день 1213-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1213-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средствами ПВО над территорией России был перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА. В Орловской области было перехвачено 22 беспилотника, 14 — в Курской, 7 — в Белгородской, по 3 — в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях и один в Московской области, сообщили в Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух перехваченных БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:50

ERR: Министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши на встрече в Таллине утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

9:42

Железнодорожная инфраструктура повреждена на вокзале в Одессе после взрывов в ночь на пятницу, сообщили в компании-операторе «Украинские железные дороги».

9:21

The American Conservative: Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Москвой.

9:17

Подразделение ВСУ с бронетехникой поражено ударами в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на николаевское подполье.

9:08

Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей николаевского подполья.

8:57

❗️Россия не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня, заявил Дмитрий Песков в интервью Sky News.

8:47

8:25

Российские военные с применением «Герань-2» поразили в районе города Запорожье цех по производству дронов ВСУ.

8:10

«Ростех»: российские системы залпового огня «Торнадо-С» демонстрируют высокую эффективность при прорыве рубежей ПВО Украины.

8:01

🔴Минобороны: ночью средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА:

▪️ 22 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 14 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Московского региона.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1213-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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