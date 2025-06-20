ERR: Министры внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши на встрече в Таллине утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в спецоперации на Украине.
Железнодорожная инфраструктура повреждена на вокзале в Одессе после взрывов в ночь на пятницу, сообщили в компании-операторе «Украинские железные дороги».
The American Conservative: Киеву следует учитывать ситуацию на фронте и принять невозможность возвращения всех утраченных территорий для достижения прогресса в урегулировании конфликта с Москвой.
Подразделение ВСУ с бронетехникой поражено ударами в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на николаевское подполье.
Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей николаевского подполья.
❗️Россия не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня, заявил Дмитрий Песков в интервью Sky News.
Российские военные с применением «Герань-2» поразили в районе города Запорожье цех по производству дронов ВСУ.
«Ростех»: российские системы залпового огня «Торнадо-С» демонстрируют высокую эффективность при прорыве рубежей ПВО Украины.
🔴Минобороны: ночью средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский БПЛА:
▪️ 22 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 14 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Московского региона.