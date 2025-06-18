За ночь над Россией уничтожено 48 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1211-й

Semafor: рассмотрение нового санкционного пакета против России в сенате США переносится как минимум до июля из-за эскалации на Ближнем Востоке.
У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом он не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
Reuters: cпецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог готовится к визиту в Минск для встречи с Александром Лукашенко и перезапуска мирных переговоров по украинскому конфликту.
Средства ПВО уничтожили три воздушные цели над Тульской областью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
🔴Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА
▪️ 14 – над территорией Брянской области,
▪️ 11 – над территорией Курской области,
▪️ 10 – над территорией Орловской области,
▪️ 5 – над территорией Белгородской области,
▪️ 3 – над территорией Тульской области,
▪️ по два – над территориями Калужской области и Московским регионом,
▪️ один – над территорией Липецкой области.