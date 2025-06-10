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«Да пошел он»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о переговорах по вопросам территорий

Депутат Чепа: неспособность делегации Киева обсуждать территории заводит переговоры в тупик
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отсутствие у украинской делегации полномочий обсуждать территориальные вопросы, о чем ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, заводит переговоры в тупик, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Обязательно заводит в тупик, и мы об этом сразу же говорили. Нелегитимность самого Зеленского, закон о запрете ведения переговоров с Россией — это мешает. В любой момент либо Зеленский, либо Верховная рада могут отклонить любые договоренности и аннулировать любые соглашения. Как сказал Зеленский: «Я закон принял, я его могу и отменить». Ну и что, как мы тогда заключаем? С кем мы заключаем этот договор?», — сказал депутат.

Чепа назвал заявления Зеленского признаком «неадекватности», а его слова о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным — «PR-акцией».

«Ни одни переговоры просто так не делаются, тем более на высоком уровне — заранее все готовится. Это абсурд. Да пошел он. Сначала надо подготовить, а потом говорить: я готов», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегация Киева на переговорах по урегулированию конфликта уполномочена обсуждать с РФ только гуманитарные вопросы в рамках меморандума.

Ранее Зеленский раскрыл, сколько человек в месяц Украина может мобилизовать в ВСУ.

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