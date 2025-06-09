За ночь над Россией уничтожено 49 украинских БПЛА. Военная операция, день 1202-й

ВСУ пытаются выводить свои силы из числа 141-й и 67-й бригад с территории населенного пункта Поддубное на границе ДНР с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС. При попытке выхода ударами ФАБ была уничтожена существенная часть группировки ВСУ.
Истребители ВВС Польши, поднятые из-за активности российской авиации, вернулись на аэродромы не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов ВС Польши.
Novinky: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, участвовавших в боевых действиях на Украине. По информации портала, чешская сторона заинтересована не только в своих гражданах, которые воевали, но и в украинских военных, желающих приехать в Чехию к своим родственникам.
❗️ВС РФ наносят масштабный комбинированный удар по целям на Украине
▪️Взрывы зафиксированы в Киеве, Белой Церкви, также в аэропорте Гостомель.
▪️Сообщается о серии взрывов в Ровно, в Каневе Черкасской области и в окрестностях Кировограда.
▪️Местные жители сообщают о взрывах в районе Конотопа.
▪️Поражены цели в Дубно Ровенской области, в Печенегах и Богодухове Харьковской области, а также в окрестностях Винницы.
▪️Ракетные удары нанесены по газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы.
▪️Еще серия ракетных ударов нанесена по целям в Ильичевске Одесской области, Краснополье и Ахтырке Сумской области и в Полтавской области.
Несмотря на постоянные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс, заявил депутат Рады Александр Дубинский.
Высшее руководство ЕС и НАТО продолжают настраивать Киев на продолжение боевых действий, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков.
«Накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс», — заявил дипломат.
Крупная группировка украинских войск заблокирована в селе Комар на границе ДНР с Днепропетровской областью.
⚡️Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ.