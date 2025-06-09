За ночь над Россией уничтожено 49 украинских БПЛА. Военная операция, день 1202-й

8:28

❗️ВС РФ наносят масштабный комбинированный удар по целям на Украине

▪️Взрывы зафиксированы в Киеве, Белой Церкви, также в аэропорте Гостомель.

▪️Сообщается о серии взрывов в Ровно, в Каневе Черкасской области и в окрестностях Кировограда.

▪️Местные жители сообщают о взрывах в районе Конотопа.

▪️Поражены цели в Дубно Ровенской области, в Печенегах и Богодухове Харьковской области, а также в окрестностях Винницы.

▪️Ракетные удары нанесены по газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы.

▪️Еще серия ракетных ударов нанесена по целям в Ильичевске Одесской области, Краснополье и Ахтырке Сумской области и в Полтавской области.