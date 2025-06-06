Над Черным морем уничтожили три ракеты «Нептун-МД». Военная операция, день 1199-й

В течение десяти дней прокуроры разберутся, почему дети признанных пропавшими участников СВО не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор Игорь Краснов:
«Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО».
⚡️В Энгельсе Саратовской области в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом и промышленное предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказал губернатор Роман Бусаргин.
⚡️В Мичуринске Тамбовской области пострадали три человека в результате атаки беспилотников, двое из них в больнице, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.
В Минобороны сообщили, что с 20:00 5 июня по 04:20 6 июня средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.
Кроме этого, средства ПВО ликвидировали три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.