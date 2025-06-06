На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Черным морем уничтожили три ракеты «Нептун-МД». Военная операция, день 1199-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1199-й день
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом. Кроме этого, они ликвидировали три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Киеве, Луцке, Тернополе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:47

08:41

В течение десяти дней прокуроры разберутся, почему дети признанных пропавшими участников СВО не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор Игорь Краснов:

«Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО».

08:36

⚡️В Энгельсе Саратовской области в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом и промышленное предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказал губернатор Роман Бусаргин.

08:34

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Чернигове.

08:22

⚡️В Мичуринске Тамбовской области пострадали три человека в результате атаки беспилотников, двое из них в больнице, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

08:20

08:07

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Киеве, Луцке, Тернополе.

08:03

В Минобороны сообщили, что с 20:00 5 июня по 04:20 6 июня средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.

Кроме этого, средства ПВО ликвидировали три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1199-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В США предрекли ракетные удары по странам, помогающим Украине или России
В Энгельсе осмотрели жилой дом, поврежденный при атаке беспилотников
Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади
Все губернаторы в 2025 году пойдут на выборы от «Единой России»
Ребенок из России отравился пеной на вечеринке в египетском отеле
5-летний сын Тимати смотрит Парад Победы за завтраком
На месте схода тепловоза с рельсов под Белгородом частично возобновили движение
Новости и материалы
Певица Слава о проблемах со здоровьем: «Походу снова операция»
Ключевой ставке предсказали резкое снижение
Лидер криминального мира России отстранил главного вора в законе Москвы
В Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка
Стало известно, кого еще задержали по делу редактора Ura.ru о даче взятки
Названа стоимость нового седана Exlantix ES в России
Российская теннисистка объяснила поражение Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
В России предложили отменить оплату проезда для грузовиков
Премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом требуют отменить в России
Редактор Ura.ru Аллаяров может получить меру пресечения 6 июня
Несколько человек пострадали из-за атаки БПЛА в Тамбовской области
Воспитанника «Арсенала» приговорили к четырем годам тюрьмы
Вице-президент США отшутился по поводу ссоры Трампа и Маска
Крупное ДТП парализовало движение на северо-востоке Москвы
Клишас не исключил, что режим Зеленского признают террористическим
Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность
Над акваторией Черного моря уничтожены три ракеты ВСУ
Ночью над регионами России уничтожили более 170 украинских беспилотников
Все новости
Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на июль
СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу
Атаки БПЛА по российским аэродромам вызвали гнев в Белом доме. Трамп думает о сокращении помощи Киеву
Atlantic: в США обсуждают сокращение помощи Киеву после ударов по аэродромам РФ
Пересдача ЕГЭ в 2025 году: в какие дни это можно сделать и как проходит повторный экзамен
Что делать, если не сдал ЕГЭ? Даты и правила пересдачи экзаменов в 2025 году
«Список Эпштейна», электромобили, импичмент. Из-за чего скандалят в соцсетях Трамп с Маском
Маск в ходе публичного скандала поддержал идею импичмента Трампу
Геймеры ночевали в очередях: в мире стартовали продажи Nintendo Switch 2
6 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 6 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Другого такого не было»: умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
Причиной смерти сооснователя «Аквариума» Гуницкого стало онкологическое заболевание
Никто не выжил. В Русском Поречном не осталось жителей после вторжения ВСУ
Жаданова: ни один житель в Русском Поречном не выжил после оккупации ВСУ
«Мы не будем рисковать». Уйдут ли зарубежные авиакомпании из России
Вице-президент АТОР Мурадян: вероятность ухода зарубежных авиакомпаний из РФ низка
Пятый подрыв за две недели: в Воронежской области произошел теракт на железной дороге
Из-за взрыва на путях под Воронежем задерживается 21 поезд
«Не исключаю применение «Орешника». Каким будет ответный удар России по Украине?
Трамп: Путин заявил, что Россия ответит на удары Украины по аэродромам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами