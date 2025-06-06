Над Черным морем уничтожили три ракеты «Нептун-МД». Военная операция, день 1199-й

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В Минобороны сообщили, что с 20:00 5 июня по 04:20 6 июня средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.

Кроме этого, средства ПВО ликвидировали три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.