США перенаправили партию взрывателей, предназначенных для Украины, на нужды собственных войск. Эти взрыватели используются в ракетах, которыми ВСУ сбивают российские беспилотники. Теперь эти компоненты будут направлены ВВС США на Ближнем Востоке, что может ослабить украинскую противовоздушную оборону.

Администрация Дональда Трампа перераспределяет одну из ключевых технологий борьбы с беспилотниками, ранее предназначенную для Украины, в распоряжение американских вооруженных сил. Это решение, по оценке The Wall Street Journal (WSJ), свидетельствует об ослаблении поддержки Киева со стороны Вашингтона и смещении приоритетов в оборонной политике США.

На прошлой неделе министерство обороны США «без лишнего шума» уведомило конгресс, что специальные взрыватели для ракет, которые ВСУ используют для уничтожения российских БПЛА, теперь выделяются подразделениям американских ВВС на Ближнем Востоке.

Пентагон сообщил комитету сената по вооруженным силам, что потребность ВВС США во взрывателях является «срочной проблемой, выявленной министром обороны» Питом Хегсетом.

На Ближнем Востоке США готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с боевиками-хуситами в Йемене.

Сторонники подобного шага указывают, что у Пентагона есть необходимые полномочия для оперативного перераспределения военных средств в рамках закона о чрезвычайных расходах, принятого в 2024 году. Согласно этому закону, при возникновении угрозы национальной безопасности США допускается перераспределение ранее выделенных вооружений без дополнительного одобрения со стороны законодателей. В то же время ряд конгрессменов, поддерживающих Украину, выразили обеспокоенность, поскольку Пентагон не объяснил, какое влияние это решение окажет на украинскую оборону и является ли потребность американских ВВС срочной.

«Киевский режим выродился в террористическую организацию». Путин обсудил Украину с Трампом Президент РФ Владимир Путин обсудил российско-украинский конфликт и недавние переговоры в Стамбуле... 04 июня 23:36

«Эти взрыватели являются срочной и жизненно важной необходимостью для многоуровневой противовоздушной обороны Украины от российских атак», — заявила Селеста Уолландер, бывшая помощница министра обороны США по международной безопасности при администрации Байдена. «Но также существует срочная потребность в защите персонала и баз США на Ближнем Востоке от атак хуситов и потенциально иранских беспилотников», — добавила она.

Справка Взрыватели предназначены для Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — системы высокоточного оружия, включающей ракеты с лазерным наведением, модифицированные для задач ПВО. Ключевым элементом комплекса является бесконтактный взрыватель, который детонирует при приближении к цели и создает осколочное поле. Это решение позволяет эффективно сбивать беспилотники, особенно при массированных налетах.

ВВС США адаптировали APKWS для использования с истребителями F-16 и F-15E. Такая система значительно дешевле по сравнению с ракетами класса «воздух-воздух» Sidewinder и AMRAAM. По данным WSJ, такие ракеты успешно применялись в операциях по уничтожению дронов хуситов.

В среду министр обороны США впервые пропустил встречу в штаб-квартире НАТО с министрами обороны европейских стран по координации военной помощи Украине (формат «Рамштайн»). Однако Пит Хегсет предупредил, что Европа должна будет предоставить Киеву подавляющую часть будущей военной помощи, потому что «приоритетным театром военных действий» Пентагон рассматривает не Украину, а западную часть Тихого океана.

Отсутствие главы Пентагона, по мнению европейских союзников, стало очередным тревожным сигналом. В кулуарах саммита обсуждалась растущая обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты постепенно отстраняются от поддержки Киева.