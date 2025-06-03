Над четырьмя регионами РФ уничтожили восемь БПЛА. Военная операция, день 1196-й

С 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря. NYT считает, что атака на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО. В подконтрольной РФ части Запорожской области более 600 тысяч абонентов остаются без электроснабжения после атаки ВСУ, рассказал губернатор Евгений Балицкий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.