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Политика

Над четырьмя регионами РФ уничтожили восемь БПЛА. Военная операция, день 1196-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1196-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
С 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря. NYT считает, что атака на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО. В подконтрольной РФ части Запорожской области более 600 тысяч абонентов остаются без электроснабжения после атаки ВСУ, рассказал губернатор Евгений Балицкий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:53

В США предполагают, что ВС РФ нанесут крупный удар по территории Украины как ответ на попытку атаки российских аэродромов, сообщила газета The New York Times.

08:45

Украина предала усилия Турции по достижению мира между Киевом и Москвой, пишет турецкое издание dikGAZETE:

«Атаки, которые совершила Украина, являются предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию турецкой стороны законной обороны».

08:41

08:32

Российского стримера Алексея Губанова (признан иноагентом) оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, он намерен обжаловать решение, выяснил ТАСС.

08:19

Попытка атаки на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО, пишет The New York Times.

08:13

По словам губернатора Евгения Балицкого, более 600 тысяч абонентов в подконтрольной РФ части Запорожской области остаются без света после атаки ВСУ.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: три над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1196-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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