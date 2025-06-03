Над четырьмя регионами РФ уничтожили восемь БПЛА. Военная операция, день 1196-й

В США предполагают, что ВС РФ нанесут крупный удар по территории Украины как ответ на попытку атаки российских аэродромов, сообщила газета The New York Times.
Украина предала усилия Турции по достижению мира между Киевом и Москвой, пишет турецкое издание dikGAZETE:
«Атаки, которые совершила Украина, являются предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию турецкой стороны законной обороны».
Российского стримера Алексея Губанова (признан иноагентом) оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, он намерен обжаловать решение, выяснил ТАСС.
Попытка атаки на российские аэродромы не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне СВО, пишет The New York Times.
По словам губернатора Евгения Балицкого, более 600 тысяч абонентов в подконтрольной РФ части Запорожской области остаются без света после атаки ВСУ.
⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:00 2 июня по 07:00 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: три над Крымом, по два над Курской и Белгородской областями, один над акваторией Азовского моря.