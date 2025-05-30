Над Россией сбили 27 беспилотников. Военная операция, день 1192-й

12 российских военных, сбивших американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, получили 15 миллионов рублей, сообщает компания «ФОРЭС».
❗️ Сотрудники ФСБ задержали шестерых человек в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях, которые по заданию спецслужб Украины подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 9 мая, сообщили в ведомстве.
Задержанные рассказали, что их обманули телефонные мошенники.
🔴 Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
МЧС России хочет привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего — ранее построенные убежища и укрытия, рассказал глава министерства Куренков. По его оценке, для реализации инициативы потребуется 155 млрд рублей.
Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня, пишет журнал Atlantic.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине. Его заявление стало ответом на обвинения Службы внешней разведки России в поставках сербских боеприпасов Киеву через третьи страны. Белград отрицает причастность к подобным схемам и подчеркивает соблюдение нейтралитета. Вучич сообщил, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и они договорились создать совместную рабочую группу для проверки информации о поставках оружия.
Украина готова к следующим переговорам с Россией, но для того, чтобы дискуссия прошла конструктивно, Киеву нужно получить российский вариант меморандума о мирном урегулировании, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе западных стран.
Спецпосланник Трампа Кит Келлог посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.
🔴 Средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 15 дронов, над Курской — 12.