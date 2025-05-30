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Политика

Над Россией сбили 27 беспилотников. Военная операция, день 1192-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1192-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников над российскими регионами. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией, но только после получения российской версии меморандума об урегулировании конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:55

12 российских военных, сбивших американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, получили 15 миллионов рублей, сообщает компания «ФОРЭС».

9:46

❗️ Сотрудники ФСБ задержали шестерых человек в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях, которые по заданию спецслужб Украины подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 9 мая, сообщили в ведомстве.

Задержанные рассказали, что их обманули телефонные мошенники.

9:32

🔴 Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

9:24

МЧС России хочет привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, прежде всего — ранее построенные убежища и укрытия, рассказал глава министерства Куренков. По его оценке, для реализации инициативы потребуется 155 млрд рублей.

9:00

8:50

Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

8:38

США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня, пишет журнал Atlantic.

8:25

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине. Его заявление стало ответом на обвинения Службы внешней разведки России в поставках сербских боеприпасов Киеву через третьи страны. Белград отрицает причастность к подобным схемам и подчеркивает соблюдение нейтралитета. Вучич сообщил, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и они договорились создать совместную рабочую группу для проверки информации о поставках оружия.

8:16

Украина готова к следующим переговорам с Россией, но для того, чтобы дискуссия прошла конструктивно, Киеву нужно получить российский вариант меморандума о мирном урегулировании, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

8:11

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе западных стран.

8:07

Спецпосланник Трампа Кит Келлог посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

8:03

🔴 Средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 15 дронов, над Курской — 12.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1192-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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