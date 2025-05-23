На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1185-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1185-й день
close
Inna Varenytsia/Reuters
Средства ПВО с вечера 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Экипажи танков Т-90М ВДВ уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часова Яра. Подразделения ВСУ, выбитые из села Горналь Курской области, сконцентрированы на противоположном берегу реки Псел в Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:32

«Суспiлне»: в Полтавской области усиливают мобилизацию. Новые мобильные блокпосты с полицией и военкомами развернут Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубновском районах.

8:26

Жилой дом и два автомобиля повреждены в Буденновском районе Донецка в результате атаки украинского БПЛА.

8:11

Украина рассчитывает на полное снабжение вооружением своих войск со стороны Европы в случае отказа США на фоне переговоров о мирном урегулировании с Россией, заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай.

8:03

Подразделения ВСУ, выбитые из села Горналь Курской области, сейчас сконцентрированы на противоположном берегу реки Псел на территории Сумской области.

8:02

В Сумской области ликвидирован наемник Габриэль Силва и еще четыре испаноговорящих боевика ВСУ, сообщает ТАСС.

8:01

Минобороны: экипажи танков Т-90М уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1185-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В США раскрыли, когда может начаться второй раунд переговоров России и Украины
Британские ветераны поднялись на Эверест всего за пять дней. Непал начал расследование из-за использования ксенона
Власти Непала расследуют скоростной подъем британских ветеранов на Эверест
Унес тайны СС в могилу: как британцы не смогли помешать самоубийству Гиммлера
Глава СС Генрих Гиммлер покончил с собой 80 лет назад
Названы 8 автомобилей, которые допустят к работе в такси
ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников
В Забайкальском крае задержали мужчин, подозреваемых в поджоге
Посол заявил о попытке Британии «стреножить» российский флот
Новости и материалы
Каллас поставила Сербию перед стратегическим выбором
В Россию экстрадируют разыскиваемого более 10 лет главу наркокартеля
Пользователей Samsung Galaxy S24 призвали обновить прошивку
«Окажите давление»: Гашек призвал чехов отказаться от работы в России
В пяти аэропортах РФ сняли ограничения на прием и отправку самолетов
У мужа Блиновской принудительно взыскивают 2 млн рублей долгов ФНС
В Югре таксист отказался везти пассажира из-за того, что тот русский
В Красноярском крае задержали мужчин, похитивших более 60 кг золотосодержащего концентрата
Названы ключевые ошибки россиян при работе с нейросетями
Российский голкипер принес «Флориде» победу в матче Кубка Стэнли
В России при помощи дополненной реальности на 50% ускорили сборку дронов
В США заявили, что Россия не хочет привлекать Ватикан к переговорам по Украине
Макаревича пытался обмануть русскоговорящий журналист под видом украинца
Главу Минпромторга российского региона отстранили от должности
Российские школьники начали сдавать ЕГЭ
В регионах РФ за ночь перехватили более 110 украинских беспилотников
Военный эксперт заявил о наступательных действиях ВС РФ в Волчанске
Раскрыты последствия возможного выхода США из диалога по Украине
Все новости
Объехали Россию: как похорошели «ушедшие» иномарки
«Газета.Ru» назвала 6 «ушедших» иномарок, которые обновились за рубежом
Обломки БПЛА повредили десятки квартир в Липецкой области
В Москву экстренно доставили пострадавшего от дрона ВСУ курского чиновника
Россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО
«Европа будет разрушена»: Меркель бьет тревогу из-за мер против миграции
Меркель: меры по борьбе с миграцией могут разрушить Европу
Чем полезен кефир? Пять причин пить его регулярно
Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить его на ночь и кому он противопоказан
Наркотики, драки, буллинг соперницы. 10 скандалов модели Наоми Кэмпбелл
23 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 23 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Это вы осудили Сталина!»: за что Володин призвал коммунистов покаяться
Володин призвал КПРФ покаяться за переименования Сталинграда в Волгоград
«Эту задачу решают»: Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной
Путин: армия решает задачу о создании буферной зоны на границе с Украиной
Глава Кубани публично отчитал своего зама. На следующий день вице-губернатора увезли в ФСБ
ТАСС: на Кубани арестован вице-губернатор Александр Нестеренко
«Глупость человеческая»: родившийся в Донецке Ревва получил российское гражданство
Отец комика Реввы назвал глупостью получение сыном гражданства России
В голове «Родины-матери» умер ректор московского вуза. Он мог попасть в скульптуру нелегально
Shot: у ректора МГАФК на экскурсии в Волгограде, предположительно, оторвался тромб
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами