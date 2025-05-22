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Политика

ВСУ атаковали РФ с помощью 182 БПЛА. Военная операция, день 1184-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1184-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Вечером 21 мая средства ПВО уничтожили 77 БПЛА над семью регионами РФ, а ночью — 105 БПЛА над 10 российскими областями. По словам директора правового департамента МИД Максима Мусихина, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не может подписать меморандум, но этим правом обладает глава украинского парламента. По данным The Wall Street Journal, новый раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдет в Ватикане. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:29

В Белгородской области восстановили 500 вышек сотовой связи, поврежденных ВСУ за три года, сообщил глава региона Вячеслав Гладков:

«Много сложных случаев, но самое главное — мы принимаем максимальные меры для того, чтобы помочь людям восстановить связь. Договорился с министром цифрового развития Российской Федерации о том, чтобы наши базовые станции имели между собой роуминг».

09:15

⚡️Глава Беловского района Курской области получил травму бедра и руки в результате удара дрона ВСУ по его автомобилю — Хинштейн

09:08

Украинский беспилотник во время массированной атаки врезался в крышу жилого пятиэтажного дома в Туле, выяснил Telegram-канал Baza.

«В результате взрыва несколько квартир получили повреждения. Сильнее всего пострадала одна из квартир на пятом этаже», — сказано в публикации.

08:53

08:42

Территории Белгородской и Курской областей находятся целиком под контролем ВС РФ, контратаки ВСУ не удались, обозначил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

08:33

Украине нужно выбрать новое руководство для подписания меморандума, рассказал ТАСС директор правового департамента МИД Максим Мусихин. По его словам президент Украины Владимир Зеленский потерял свою легитимность.

«По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли это ему делать внутри собственной страны — большой вопрос», — заключил Мусихин.

08:27

«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве.

08:22

По данным The Wall Street Journal, в середине июня в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между РФ и Украиной. США также направят туда своих представителей — госсекретаря Марко Рубио и специального посланника американского президента Кита Келлога.

«Путин не готов закончить войну, потому что думает, что побеждает», — якобы сказал президент США Дональд Трамп европейским лидерам после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом другие издания утверждают, что Трамп якобы убежден в победе РФ.

08:13

08:07

⚡️В МО добавили, что ночью средства ПВО ликвидировали 105 БПЛА: 35 над Московским регионом, 14 над Орловской областью, 12 над Курской, 11 над Белгородской, десять над Тульской, девять над Калужской, семь над Воронежской, по три над Липецкой и Смоленской, один над Брянской.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что поздно вечером 21 мая средства ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА: 42 над Курской областью, 14 над Белгородской, девять над Московским регионом, восемь над Орловской, два над Калужской, по одному над Рязанской и Тульской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1184-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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