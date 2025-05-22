ВСУ атаковали РФ с помощью 182 БПЛА. Военная операция, день 1184-й

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По данным The Wall Street Journal, в середине июня в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между РФ и Украиной. США также направят туда своих представителей — госсекретаря Марко Рубио и специального посланника американского президента Кита Келлога.

«Путин не готов закончить войну, потому что думает, что побеждает», — якобы сказал президент США Дональд Трамп европейским лидерам после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом другие издания утверждают, что Трамп якобы убежден в победе РФ.