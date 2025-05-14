Оружия больше нет, территории не вернуть: главные заявления Макрона об Украине

Киев понимает, что не вернет себе все утраченные с 2014 года земли, заявил Эммануэль Макрон. Он также признал, что Украина не вступит в НАТО, а Франция больше не может поставлять ВСУ оружие, так как уже «дала все, что могла». Кроме того, французский лидер уклонился от вопроса про немедленное расширение санкций против России и подчеркнул, что у ЕС нет юридической возможности конфисковать замороженные российские активы.

Украина осознает, что не сможет вернуть себе все утраченные территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.

«Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года », — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Французский лидер утверждает, что Украине нужно устойчивое длительное перемирие, чтобы в течение этого времени возобновить переговоры в выгодной для себя позиции. По словам Макрона, прекращение огня обеспечит лучшую гуманитарную ситуацию и позволит решить вопрос с территориями.

Кроме того, президент Франции признал, что Украина не вступит в НАТО . Однако он подчеркнул, что Париж хочет дать Киеву альтернативные гарантии безопасности, разместив на украинской территории европейские войска. «Мы не можем оставить Украину одну», — сказал Макрон.

По его словам, военнослужащих планируют разместить «в стратегически важных точках» на Украине, но вдали от линии фронта, они будут проводить «совместные операции» с ВСУ. Французский лидер полагает, что размещение военного контингента создаст эффект сдерживания.

«Если Россия вмешается, если нарушит мир — она нападет не только на Украину, но и на союзные силы. А значит, это станет фактором, способным ее остановить», — сказал он.

Франция все отдала Украине

Французский президент также подчеркнул, что его страна больше не может наращивать поставки оружия Украине, так как уже передала «все, что могла».

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем дать того, чего у нас нет, и не можем ощипать свою собственную армию. Мы дали все, что могли дать, в три раза нарастили производство», — сказал Макрон.

Так, по словам главы государства, Франция передала Украине гаубицы Caesar, предназначенные другим странам — в частности, Дании. Он добавил, что это оружие показало высокую эффективность на поле боя.

Активы РФ передадут Украине

От ответа на вопрос про «санкционный ультиматум» России Макрон уклонился — журналисту пришлось несколько раз напомнить французскому лидеру о теме беседы. Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии пригрозили Москве новыми жесткими санкциями, если она не согласится на немедленное прекращение огня на Украине на 30 дней. Интервьюер пытался узнать у Макрона, готов ли Париж ввести рестрикции «немедленно», однако тот не ответил прямо.

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«[Россияне] отказываются от безоговорочного прекращения огня. Они хотят обсудить это на переговорах в Турции <...> Если они подтвердят, что не хотят прекращения огня, мы в ближайшие дни введем новые санкции, находясь в тесной связи с Соединенными Штатами», — сказал Макрон.

Он также отметил, что сейчас ЕС не может конфисковать замороженные российские активы, так как для этого нет юридических возможностей. При этом он призвал не допустить возвращения активов Москве — по его словам, такой вариант возможен в случае распада санкционного режима. Как полагает французский президент, средства должны быть переданы Украине после окончания военных действий и потрачены на восстановление страны.

Макрон также обозначил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.