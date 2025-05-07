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Политика

Силы ПВО сбили 9 летевших на Москву беспилотников. Военная операция, день 1169-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1169-й день
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Константин Михальчевский/РИА Новости
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили девять летевших на Москву украинских беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. ВСУ попытались атаковать Ярославль, на подлете к городу сбили три БПЛА. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Шереметьево и Внуково, а также воздушной гавани в Казани. Ограничения продолжают действовать в столице Татарстана. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

ВСУ могут совершить «крупномасштабную» атаку на российскую территорию или «нанести удар по Москве» во время парада Победы, сообщило издание Der Spiegel.

08:32

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хотела «забрать себе всю Украину, но она не стала делать это».

«Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину», — добавил американский лидер.

08:30

Двое жителей Глушковского и Суджанского районов пострадали в результате атак украинских дронов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

08:28

❗️ Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска.

08:27

Поставки Украине немецких БМП Puma, танков Leopard и ракет Taurus не спасут власть Владимира Зеленского, заявила Мария Захарова.

08:25

Воздушную тревогу объявили в Житомирской и Кировоградской областях. Сирены звучат также в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях, а также в части Киева.

08:23

08:21

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о важности восстановления российско-американских контактов для урегулирования конфликта на Украине.

«Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией», — отметила она.

08:19

Атаку украинского БПЛА отразили в Костромской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников.

08:17

Мобильный интернет ограничили в Ярославской области из-за угрозы БПЛА, сообщили в региональном министерстве безопасности. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области добавили, что временно ограничили также работу ГЛОНАСС.

«Могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — уточнили там.

08:15

Долгосрочное решение украинского конфликта не обеспечить лишь прекращением огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения. Для прочного мира необходимо искоренить первопричины конфликта», — объяснил министр.

08:13

Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после введения ограничений ночью, рассказали в Росавиации. Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», — отметили в компании.

08:10

В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Внуково и Шереметьево, а также в Казани. Воздушная гавань в столице Татарстана до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.

08:07

На подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ераев. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

08:05

❗️ Средства ПВО отразили атакую девяти БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1169-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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