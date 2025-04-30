Моди внезапно отменил визит в Москву на 9 Мая. Кто приедет на парад Победы?

Премьер Индии Моди не приедет в РФ 9 Мая из-за эскалации конфликта с Пакистаном

Премьер-министр Индии Моди не сможет приехать в Москву на парад Победы. Вместо него на празднике будет глава минобороны страны Раджнатх Сингх. Вероятно, Моди отменил свой визит из-за обострения на границе с Пакистаном. Известно, что на торжество в честь 9 Мая приедут 19 глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Кто будет на параде Победы в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Россию на парад Победы, однако страна все же будет представлена на торжествах в честь 9 Мая в Москве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Лидер Индии [Моди] не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне», — сказал Песков.

Точная причина отмены визита неизвестна, однако на границе Индии и Пакистана сложилась непростая обстановка после теракта в Кашмире 22 апреля. В данный момент в этом месте идут столкновения, есть серьезная угроза эскалации конфликта. Источник ТАСС утверждает, что именно с этим связана отмена визита. 30 апреля Исламабад анонсировал атаку Нью-Дели через 24–36 часов.

По данным агентства, вместо Моди в Москву приедет министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Также в Москву не приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Песков не уточнил причины принятия такого решения, отметив, что чиновника «нет в списке».

Кто приедет?

По словам Пескова, точно приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Для него организуют отдельный визит:

«Мы придаем большое значение и готовимся».

Песков добавил, что в Москву прибудут многие главы государств и правительств из самых разных регионов мира.

«Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту Победу, за Победу над нацизмом... Россия имеет действительно не просто союзников, но имеет очень много стран, которые близки по духу к нашей идеологии, к нашему мировоззрению», — отметил Песков.

Спикер заявил, что парад — отличная возможность для продолжения выстраивания отношений с другими странами, основанными «на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга».

На данный момент известно о 19 руководителях государств, принявших приглашение посетить российскую столицу 9 мая, в том числе лидерах Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Киргизии и Сербии. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашение получил, но пока не подтвердил своего участия.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале написала, что Россия ценит, что лидеры иностранных государств решили приехать на парад:

«Мы высоко ценим принципиальную позицию лидеров, прибывающих 9 мая на торжественно-мемориальные мероприятия в Москву».

По словам Матвиенко, Германия публично демонстрирует отступление от признания итогов Второй мировой войны, так как Берлин запрещает использовать символы Победы, например, Георгиевскую ленту.

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«В канун 80-летия Победы над германским фашизмом в Берлине не хотят видеть лишних напоминаний о тех, кто внес в эту Победу решающий вклад. Не хотят напоминаний о том, что именно германский фашизм стал движущей силой распространения коричневой человеконенавистнической чумы на континенте», — добавила Матвиенко.

По словам парламентария, еще десятилетие назад это невозможно было представить. Сегодня же Запад «намеренно извращает историю» XX века.