«Оба понимают абсурдность отказа от диалога». Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point рассказал о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, она должна быть продуктивной, потому что оба политика хотят результатов и понимают абсурдность отказа от диалога. В Белом доме сообщили, что пока не могут ничего сообщить о том, готовится ли встреча президентов США и РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов», — заявил представитель Кремля в интервью французскому журналу Le Point.

По его словам, позиции Путина и Трампа в некоторых областях близки, «но это не значит, что они близки во всем».

«Каждый прежде всего защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения. Именно этого не хватало предыдущей администрации Байдена», — сказал Песков.

Он считает Трампа «сильным политическим лидером», но также и «очень сильной личностью». «Путин, будучи сам сильным человеком, ценит сильных мужчин», — добавил Песков.

На вопрос, являются ли двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном важнее мира на Украине, пресс-секретарь ответил, что это «два совершенно разных содержания».

«С одной стороны, двусторонние переговоры, с другой — украинский вопрос. Однако разрешение конфликта с Украиной без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно», — отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что пока не может ничего сообщить о возможной встрече Путина и Трампа.

«В данный момент я не отслеживаю встречу, но, как всегда, мы будем держать вас в курсе», — сказала она на сегодняшнем брифинге.

Путин и Трамп не встречались после начала СВО, но после инаугурации 47-го президента США созванивались дважды — в феврале и марте 2025 года. Последняя телефонная беседа длилась два с половиной часа. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Политики согласовали 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры, а также договорились о начале переговоров делегаций о дальнейших шагах к миру на Украине.

О Зеленском

В интервью Le Point Песков в очередной раз поднял вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, отметив при этом, что в Кремле не требуют его обязательной отставки в качестве условия для мира.

«Это не входит в число наших требований, но даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность. В связи с военным положением и отдельными статьями конституции Украины», — указал пресс-секретарь.

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Он добавил, что Зеленский «не контролирует все свои подразделения»: «Некоторые пронационалистические батальоны его не слушают, и это большая проблема».

Представитель Кремля заявил, что Украина должна быть нейтральным государством, а «безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других».

«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины», — заявил Песков.