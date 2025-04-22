Украина готова «отказаться» от 20% территории, если Запад официально не признает российский статус новых регионов, сообщила газета The New York Post.
Бойцы ВС России, участвовавшие в боях за донецкое село Преображенка, практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их системой звуковых сигналов, сообщили в Минобороны.
⚡️ ВС России освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, сообщили в группировке войск «Север». Информацию подтвердила пресс-служба правительства Курской области.
«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, Бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — уточнили военные.
По их словам, ВСУ рассматривали находящийся на возвышенности монастырь как военный объект, там они разместили артиллерийские установки, пункты управления БПЛА, а личный состав разместили в исторических зданиях.
Повреждений и пострадавших в результате атаки БПЛА на Орловскую область нет, заявил губернатор Андрей Клычков.
Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на дом в валуйском селе Долгое, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — уточнил глава региона.
❗️ Группу из 100 обучавшихся в Британии бойцов ВСУ перебросили в Сумскую область из Полтавы, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ в Сумскую область из Полтавы перебросило группу — свыше 100 человек. Они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение», — отметил собеседник агентства.
ВС России успешно развивают наступление на Южнодонецком направлении, где ежедневно берут под контроль по несколько населенных пунктов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Российские военные продвинулись вперед в районе Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, сообщили ТАСС в силовых структурах.
⚡️ Со вчерашнего вечера и в течение ночи ВСУ атаковали российские региона 10 беспилотниками, сообщило Минобороны. Пять дронов сбили в Крыму, три в Белгородской и два в Орловской областях.