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Политика

ВСУ атаковали Россию 10 БПЛА с вечера понедельника. Военная операция, день 1154-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1154-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
С вечера понедельника Украина атаковала российские регионы 10 беспилотниками, сообщило Минобороны. Половину аппаратов уничтожили над Крымом, другие БПЛА сбили над Белгородской и Орловской областями. Российские военные успешно наступают на Южно-Донецком направлении, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, ежедневно бойцы берут под контроль по несколько населенных пунктов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:37

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.

08:35

Украина готова «отказаться» от 20% территории, если Запад официально не признает российский статус новых регионов, сообщила газета The New York Post.

08:33

Бойцы ВС России, участвовавшие в боях за донецкое село Преображенка, практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их системой звуковых сигналов, сообщили в Минобороны.

08:20

⚡️ ВС России освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, сообщили в группировке войск «Север». Информацию подтвердила пресс-служба правительства Курской области.

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, Бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — уточнили военные.

По их словам, ВСУ рассматривали находящийся на возвышенности монастырь как военный объект, там они разместили артиллерийские установки, пункты управления БПЛА, а личный состав разместили в исторических зданиях.

08:15

Повреждений и пострадавших в результате атаки БПЛА на Орловскую область нет, заявил губернатор Андрей Клычков.

08:12

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на дом в валуйском селе Долгое, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — уточнил глава региона.

08:10

❗️ Группу из 100 обучавшихся в Британии бойцов ВСУ перебросили в Сумскую область из Полтавы, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ в Сумскую область из Полтавы перебросило группу — свыше 100 человек. Они прошли подготовку в Великобритании. Нанесено огневое поражение», — отметил собеседник агентства.

08:07

ВС России успешно развивают наступление на Южнодонецком направлении, где ежедневно берут под контроль по несколько населенных пунктов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

08:05

Российские военные продвинулись вперед в районе Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, сообщили ТАСС в силовых структурах.

08:03

⚡️ Со вчерашнего вечера и в течение ночи ВСУ атаковали российские региона 10 беспилотниками, сообщило Минобороны. Пять дронов сбили в Крыму, три в Белгородской и два в Орловской областях.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1154-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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