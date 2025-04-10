Отдельные группы ВСУ пытаются оставить позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую.
Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в приграничных районах Курской области.
Расчет ЗРПК «Тунгуска» группы «Днепр» поразил в Херсонской области средневысотный многоцелевой беспилотник Tekever AR5, который производится в Португалии.
11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, участвовавшей в операции «Поток», вручили ордена Суворова и Жукова, сообщили в Минобороны РФ.
США уничтожили Украину, и в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом.
Трофейная техника ВСУ, оставленная в Курской области, вывозится в ремонтно-восстановительные подразделения, сообщили ТАСС в силовых структурах.
США проиграли России в конфликте на Украине, поскольку переоценили свои силы, заявил Такер Карлсон.
«Итак, в головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух - мы переоцениваем свои силы», — отметил журналист.