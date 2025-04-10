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Политика

Над Россией сбили более 40 дронов ВСУ. Военная операция, день 1142-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1142-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ, утром еще шесть дронов сбили над Курской областью. Трофейная техника ВСУ, оставленная в Курской области, вывозится в ремонтно-восстановительные подразделения, сообщило агентство ТАСС. Соединенные Штаты проиграли России в конфликте на Украине, поскольку переоценили свои силы, заявил американский журналист Такер Карлсон. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:30

Отдельные группы ВСУ пытаются оставить позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую.

9:13

Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в приграничных районах Курской области.

9:04

8:52

Расчет ЗРПК «Тунгуска» группы «Днепр» поразил в Херсонской области средневысотный многоцелевой беспилотник Tekever AR5, который производится в Португалии.

8:42

11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, участвовавшей в операции «Поток», вручили ордена Суворова и Жукова, сообщили в Минобороны РФ.

8:32

США уничтожили Украину, и в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом.

8:26

❗️Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над территорией Курской области.

8:20

8:11

⚡️Российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ.

8:05

Трофейная техника ВСУ, оставленная в Курской области, вывозится в ремонтно-восстановительные подразделения, сообщили ТАСС в силовых структурах.

8:02

США проиграли России в конфликте на Украине, поскольку переоценили свои силы, заявил Такер Карлсон.

«Итак, в головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух - мы переоцениваем свои силы», — отметил журналист.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1142-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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