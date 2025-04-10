«Безответственные заявления»: Россия и КНР ответили на слова Зеленского о китайцах на СВО

Россия не втягивает Китай в конфликт с Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Его заявление на регулярном брифинге опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Зеленский ранее утверждал, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан КНР в зоне боевых действий. Он упрекнул Россию в якобы «вербовке» китайцев на СВО.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Зеленский ошибается, а Пекин занимает взвешенную позицию по российско-украинскому конфликту, хоть и является партнером Москвы.
«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию — это наш стратегический партнер, друг и товарищ... поэтому Зеленский неправ», — подчеркнул Песков.
В Китае обвинения Зеленского также отвергли. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь порекомендовал Киеву не говорить о том, что на Украине якобы воюют китайские солдаты. По его словам, эти сообщения безосновательны.
«Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая, не стоит делать безответственных заявлений», — сказал Линь Цзянь (цитата по РИА Новости).
Он добавил, что позиция Китая по российско-украинскому конфликту «объективна и справедлива»: Пекин стремится способствовать прекращению огня и мирным переговорам.
Еще 9 апреля дипломат обозначил, что власти Китая не только не отправляли своих военных для участия в боевых действиях на Украине на любой из сторон, но и «всегда требовали от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта». При этом в Пекине пообещали проверить утверждение о предполагаемом участии граждан КНР в спецоперации на стороне РФ.
Китайцы в плену?
О пленении граждан Китая Зеленский заявил еще 8 апреля. По его словам, ВСУ захватили их в ходе боев в Тарасовке и Белогоровке в ДНР. Украинский лидер утверждает, что всего в боевых действиях принимали участие шестеро китайцев, они якобы участвуют в сражениях непосредственно на Украине.
«Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с русскими. Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — сказал Зеленский.
На следующий день президент Украины заявил, что в СВО якобы участвуют «не менее 155 китайцев». «Понятна схема, как они их вербуют. Одна из схем — через соцсети, в частности TikTok и другие китайские социальные сети <...> Официальный Пекин об этом знает», — утверждает Зеленский.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что украинская сторона ведет расследование этого «серьезного, масштабного дела», и потребовал от Пекина разъяснений.
«Страна.ua» пишет, что один из пленных сказал украинской стороне, что отправился на СВО добровольно, а не по приказу властей. Он якобы заплатил 300 тысяч рублей посреднику и рассчитывал получить российское гражданство за участие в СВО. С другими военнослужащими он общался жестами и с помощью мобильного переводчика.
По оценке издания, украинская сторона пытается использовать ситуацию с пленными, чтобы оказать влияние на позицию президента США Дональда Трампа: Зеленский, предположительно, хочет показать ему, что разрушить отношения России и Китая вряд ли удастся, а потому «Украина и США должны вместе противостоять российско-китайскому альянсу».