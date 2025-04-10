«Безответственные заявления»: Россия и КНР ответили на слова Зеленского о китайцах на СВО

Песков отверг обвинения Зеленского во втягивании Китая в конфликт на Украине

Россия и Китай отвергли обвинения в «вербовке» граждан КНР на СВО, ранее выдвинутые Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявлял о пленении двух китайцев в зоне боевых действий и утверждал, что официальный Пекин «знает», что его граждан «вербуют через TikTok». В МИД КНР назвали слова Зеленского «безответственными» и напомнили, что выступают за прекращение огня. В Кремле же заявили, что Зеленский «неправ», а Пекин занимает «взвешенную позицию» по конфликту на Украине.

Россия не втягивает Китай в конфликт с Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Его заявление на регулярном брифинге опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Зеленский ранее утверждал, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан КНР в зоне боевых действий. Он упрекнул Россию в якобы «вербовке» китайцев на СВО.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Зеленский ошибается, а Пекин занимает взвешенную позицию по российско-украинскому конфликту, хоть и является партнером Москвы.

«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию — это наш стратегический партнер, друг и товарищ... поэтому Зеленский неправ», — подчеркнул Песков.

В Китае обвинения Зеленского также отвергли . Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь порекомендовал Киеву не говорить о том, что на Украине якобы воюют китайские солдаты. По его словам, эти сообщения безосновательны.

«Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая, не стоит делать безответственных заявлений », — сказал Линь Цзянь (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что позиция Китая по российско-украинскому конфликту «объективна и справедлива»: Пекин стремится способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

Еще 9 апреля дипломат обозначил, что власти Китая не только не отправляли своих военных для участия в боевых действиях на Украине на любой из сторон, но и «всегда требовали от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта». При этом в Пекине пообещали проверить утверждение о предполагаемом участии граждан КНР в спецоперации на стороне РФ.

Китайцы в плену?

О пленении граждан Китая Зеленский заявил еще 8 апреля. По его словам, ВСУ захватили их в ходе боев в Тарасовке и Белогоровке в ДНР. Украинский лидер утверждает, что всего в боевых действиях принимали участие шестеро китайцев, они якобы участвуют в сражениях непосредственно на Украине.

«Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с русскими. Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — сказал Зеленский.

На следующий день президент Украины заявил, что в СВО якобы участвуют «не менее 155 китайцев». «Понятна схема, как они их вербуют. Одна из схем — через соцсети, в частности TikTok и другие китайские социальные сети <...> Официальный Пекин об этом знает», — утверждает Зеленский.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что украинская сторона ведет расследование этого «серьезного, масштабного дела», и потребовал от Пекина разъяснений.

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«Страна.ua» пишет, что один из пленных сказал украинской стороне, что отправился на СВО добровольно, а не по приказу властей. Он якобы заплатил 300 тысяч рублей посреднику и рассчитывал получить российское гражданство за участие в СВО. С другими военнослужащими он общался жестами и с помощью мобильного переводчика.

По оценке издания, украинская сторона пытается использовать ситуацию с пленными, чтобы оказать влияние на позицию президента США Дональда Трампа: Зеленский, предположительно, хочет показать ему, что разрушить отношения России и Китая вряд ли удастся, а потому «Украина и США должны вместе противостоять российско-китайскому альянсу».