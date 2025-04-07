ВСУ перебрасывают силы на границу с Курской областью. Военная операция, день 1139-й

Штурмовики ВС РФ при освобождении Успеновки брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в административных зданиях, с помощью противотанковых мин, рассказал РИА Новости командир батальона группы «Центр».
Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области — по его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийцев, сообщает «Зеркало недели».
Военнослужащие Росгвардии с помощью беспилотника уничтожили технику ВСУ, склад ГСМ и станцию Starlink на территории Запорожской области.
Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке заявила, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного ухода Starlink.
🔴Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
ВСУ во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.
Бойцы группы войск «Центр» после освобождения поселка Успеновка к юго-западу от Красноармейска в ДНР сократили расстояние до границы с Днепропетровской областью.
Группа в составе вертолетов Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ уничтожила блиндажи с живой силой ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России.
Генпрокуратура РФ: приговоры вынесены уже 79 участникам нападения на Курскую область — военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам. Они осуждены на сроки от 13 лет до пожизненного лишения свободы.
❗️Российские военные проводят зачистку в населенном пункте Гуево Курской области, сообщили ТАСС в силовых структурах.
ВСУ в попытке сохранить контроль хоть над небольшим участком суджанского приграничья перебрасывают туда новые подразделения, сообщает ТАСС.
⚡️ Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря.