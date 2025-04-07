ВСУ перебрасывают силы на границу с Курской областью. Военная операция, день 1139-й

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. ВСУ перебрасывают новые подразделения к границе с РФ в Сумах в попытке сохранить контроль хоть над небольшим участком суджанского приграничья. Российские военные проводят зачистку в населенном пункте Гуево Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.