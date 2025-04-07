Руины и воронка: появились кадры после удара российской ракеты по Кривому Рогу

Разбор завалов на месте гостиницы с наемниками ВСУ в Кривом Роге попал на видео

В сети опубликованы кадры разбора завалов на месте гостиницы и ресторана в Кривом Роге на Украине. Здание было поражено российской ракетой в момент проведения там совещания командиров ВСУ с западными инструкторами, сообщали в Минобороны РФ. В Telegram-канале Military Theme, где было выложено видео, утверждают, что под руинами находятся десятки погибших иностранных наемников, включая высокопоставленных европейских офицеров.

Telegram-канал Military Theme опубликовал кадры разбора завалов на месте разрушенной гостиницы и ресторана «Магеллан» в украинском Кривом Роге. Судя по видео, от здания мало что осталось, оно почти полностью разрушено, в центре можно видеть большую воронку. В публикации утверждается, что под завалами находятся десятки погибших иностранных наемников, включая высокопоставленных европейских офицеров.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, 4 апреля по этому месту был нанесен «высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении».

«В это время в ресторане проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами»,

— отмечало российское военное ведомство.

По данным МО РФ, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, попутно было уничтожено около 20 автомобилей.

«Сильный народ — слабая реакция»: Зеленский возмутился действиям США из-за удара по Кривому Рогу Украинский лидер Владимир Зеленский удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию... 05 апреля 19:24

Украинская версия

Украинская сторона продвигает другую версию событий. В генштабе ВСУ утверждают, что удар пришелся на жилые дома, при этом ВС РФ использовали якобы баллистическую ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большой площади. По данным главы Днепровской областной военной администрации Сергея Лысака, повреждены 34 жилых дома, шесть учебных заведений, несколько объектов гражданской инфраструктуры (магазины и кафе), а также десятки автомобилей. В городе был объявлен трехдневный траур.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что ракетный удар в Кривом Роге пришелся «просто по улице». По его данным, погибли 18 человек, еще 62 — пострадали. О совещании украинских и зарубежных военных в ресторане не говорится ни слова даже в виде опровержения. Из его выступления можно понять, что удар якобы был нанесен бесцельно, в случайную точку города.

В Кремле в понедельник, 7 апреля, отвергли обвинения Киева в нанесении удара по сугубо гражданским объектам в Кривом Роге. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам,

российские военные не наносят ударов по социальным объектам на Украине, а бьют исключительно по военным и околовоенным целям.

«Тревожный для Украины знак»

Зеленский остался недоволен слабой, по его мнению, реакцией многих зарубежных политиков на случившееся.

«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция», — написал он.

Комментарий прозвучал после того, как посол США Бриджит Бринк, говоря об ударе, не уточнила, кто его нанес, и призвала к окончанию войны.

Но были и те, кто поддержал Украину в этом вопросе. Зеленский отдельно поблагодарил министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, посольства Японии, Великобритании, Швейцарии, Германии и главу дипмиссии ЕС Кайю Каллас.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что в целом реакция зарубежных стран оказалась гораздо слабее ожидаемой украинскими властями. «Сейчас промолчала даже глава МИД Германии, которая на днях побывала в Киеве», — отметили журналисты.

В публикации говорится, что украинские власти стараются преподнести удар по Кривому Рогу как аргумент в пользу необходимости усиления давления на РФ, поскольку «Москва не хочет заканчивать войну». Однако на высоком уровне, вопреки ожиданиям Киева, Запад этого тезиса не подхватывает.

«Страна.ua» полагает, что это можно рассматривать как очень тревожный для Украины знак, говорящий о том, что внимание западных стран к украинскому конфликту притупляется. А США не хотят делать громких заявлений в адрес России, так как ожидают прогресса в мирных переговорах.