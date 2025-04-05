«Враг хороших людей»: кому подражает Дональд Трамп

Ко второму сроку Дональд Трамп выбрал себе новый пример для подражания — практически забытого сегодня 25-го президента США, который привел страну к процветанию, но был застрелен рабочим-анархистом. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом переименовал самую высокую гору Северной Америки в честь этого политика. Кем был кумир Трампа, который тоже пытался «сделать Америку великой», — в материале «Газеты.Ru».

Другие тратили деньги — а он зарабатывал

«Уильям Мак-Кинли сделал эту страну богатой. Он был самым недооцененным президентом. Те, кто следовал за ним, брали деньги, [следующий президент США Теодор] Рузвельт брал деньги и строил, знаете, все эти парки и плотины. Но Мак-Кинли зарабатывал деньги»,

— так президент США Дональд Трамп описывал своего нового кумира во время предвыборной гонки 2024 года.

Сегодня личность 25-го президента США, управлявшего страной на рубеже 19-20 веков , находится в тени более известных американских лидеров. Если бы не интерес Трампа, Мак-Кинли и дальше оставался бы «практически забытым президентом» даже внутри самих Штатов, отмечали американские СМИ. Тем не менее, именно его Трамп неожиданно выбрал в качестве ориентира для своего второго срока. Вновь придя в Белый дом, первым делом республиканец даже символично вернул имя Мак-Кинли самой высокой горе Северной Америки. В 2015 году федеральные власти США переиначили название пика на индейское, что Трамп посчитал несправедливым.

«Совсем скоро мы переименуем Мексиканский залив в Американский и вернем имя великого президента горе Мак-Кинли, где ему самое место», — объявил Трамп в своей инаугурационной речи.

Тогда же он назвал Мак-Кинли «прирожденным бизнесменом», который сделал США «очень богатыми» за счет «пошлин и таланта». Параллели с самим Трампом очевидны — действующий президент в первую очередь построил карьеру как успешный бизнесмен и сам обещает сделать США «снова богатыми».

«Трамп сравнивает себя с Мак-Кинли во-первых, потому что Мак-Кинли был «президентом бизнеса». Во много президентом его сделал американский крупный бизнес, который сделал на него ставку»,

— отметил «Газете.Ru» старший научный сотрудник отдела внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Вадим Козлов.

Любопытно и то, что Мак-Кинли известен как тот, кто успел расширить территорию вверенной ему страны. Он присоединил к США Гавайи, Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам , а также установил протекторат на Кубе, попутно выиграв короткую войну с Испанией. В наши дни Трамп не скрывает схожих амбиций — еще до инаугурации он говорил о намерениях купить Гренландию и сделать Канаду 51-м штатом, а в феврале предполагал, что США могут взять под контроль сектор Газа.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако за рубежом на фоне явных симпатий Трампа к Мак-Кинли критики первого подчеркивают, что на самом деле между ними не много общего. В частности, второй был не бизнесменом, а ветераном войны и юристом, а успех страны при нем определила конкретная историческая обстановка.

«Король тарифов»

Будущий «король тарифов», как его называет Трамп, родился в многодетной небогатой семье в 1843 году. Во время Гражданской войны в США Мак-Кинли записался добровольцем в армию и за четыре года вырос до майора. Впоследствии мужчина любил, чтобы его неофициально так и называли, «Майор», а одной из его сильнейших сторон считается высокая самодисциплина.

После войны Мак-Кинли отучился на юриста, стал адвокатом, преуспел в этом деле и женился на девушке из влиятельной семьи. Заняться политикой его побудила дружба с 19-ым президентом США Ратерфордом Хейсом, с которым они познакомились в армии. В 1877 году 34-летний Мак-Кинли прошел в конгресс от республиканцев, в 1892 году получил место губернатора Огайо, а в 1896-м с однозначным отрывом выиграл президентскую гонку.

«С тех пор, как я стал достаточно взрослым, чтобы здраво рассуждать, я никогда не сомневался, что когда-нибудь стану президентом»,

— говорил сам политик.

За президентский срок Мак-Кинли США шагнули далеко вперед. Из преимущественно аграрной страны они превратились в мощную промышленную державу. Соответственно взглядам Мак-Кинли, американская политика того времени отличалась расцветом протекционизма и империализма. Благосостояние американцев росло, а за рубежом Штаты начали принимать как равного глобального игрока.

«Я бы сравнил это с современным Китаем. Американская экономика приближалась к тому, чтобы стать второй-третьей в мире (после британской и германской)», — указывает Козлов.

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Одним из главных экономических инструментов в руках Мак-Кинли стали тарифы. Еще когда он был в Конгрессе, по его предложению средний уровень пошлин на ввозимые товары увеличили вдвое, а соответствующий закон так и назвали «тарифом Мак-Кинли». Кроме того, именно этот президент ввел золотой стандарт доллара.

«Это стало одной из пиковых точек развития США в конце 19-го века, потому что именно с введения золотого стандарта американский доллар начал свое восхождение как мировая валюта», — объясняет эксперт Института США и Канады.

Блестящий путь Мак-Кинли как президента оборвал один выстрел. После того, как он второй раз подряд выиграл выборы, 58-летнего политика застрелил рабочий-анархист Леон Чолгош. В тот день республиканец приехал на выставку и неформально общался с публикой, Чолгош свободно подошел к нему со спрятанным револьвером и выстрелил, когда Мак-Кинли хотел пожать ему руку.

«Я убил президента, потому что он был врагом хороших людей, трудящихся. Я не жалею о своем преступлении»,

— по одной из версий, заявил в своем последнем слове анархист (за убийство он был казнен на электрическом стуле).

Предсказать Трампа: что президент может повторить за Мак-Кинли

Хотя Трамп отличается импульсивным и непредсказуемым характером, зная, кто его кумир, можно предугадать некоторые направления его политики, отмечает Козлов.

«[Например], президент Мак-Кинли был известен двусторонними торговыми договорами, и на мой взгляд, здесь Трамп тоже пытается во многом его копировать. Можно спрогнозировать, что Трамп будет стараться установить торговые договоры на основе взаимности, взаимовыгодные. Заключать отдельные соглашения о свободной торговле с другими странами, двусторонние сделки, нежели какие-то обширные многосторонние», — предполагает специалист.

Также Трамп уже начал воплощать его любимую часть политики Мак-Кинли — тарифы на импорт. В начале апреля Белый дом объявил о новых пошлинах для товаров из 211 государств и территорий (при этом для некоторых стран тарифы вырастут на 50%). В США решение резко раскритиковали, отмечая, что сегодня ситуация отличается от условий Мак-Кинли. В частности, тогда росту экономики способствовал свободный приток мигрантов, против которого так протестует Трамп.

«Весь конец 19 века был периодом расширения. Сами по себе тарифы так или иначе не имели большого значения... [Тогда] наше правительство было довольно маленьким. У нас не было огромной армии. У нас не было государства всеобщего благосостояния»,

— обращает внимание американский профессор экономики, ведущий эксперт по Мак-Кинли Дуглас Ирвин.

Сравнивать современные Штаты с США образца конца 19-го века действительно нельзя, последние скорее похожи на современный Китай, считает Козлов.

«Это была растущая большая экономика, с большими потенциальными возможностями, с резко растущим населением, достаточно высокой рождаемостью, большим притоком новых мигрантов. Ситуация скорее похожа на современную китайскую экономику. И сравнивать себя сейчас, большую крупную экономику, которая уже находится в состоянии, я бы сказал, замедленного развития, с быстро растущей американской экономикой конца 19 века — это не очень перспективно», — резюмирует эксперт.

Главное же, что упускает из виду Трамп — это то, что его пример для подражания сам изменил свои взгляды под конец жизни, указывает профессор Ирвин. В своей последней публичной речи Мак-Кинли заявил, что некоторые тарифы «возможно, больше не нужны», пора отойти от протекционизма и открыться иностранным рынкам.

«Период исключительности прошел. Расширение нашей торговли и коммерции является насущной проблемой. Торговые войны невыгодны»,

— объяснял президент.

На следующий день после этой речи в него выстрелил анархист, и спустя несколько суток Мак-Кинли скончался.

«Так что мы никогда не узнаем, что бы произошло, если бы он выжил и попытался протолкнуть [новые идеи]», — подытоживает Ирвин.