«Сейчас это контрпродуктивно». Почему США не ввели пошлины против России

Белый дом: США не внесли Россию в список пошлин из-за переговоров по Украине

США не ввели пошлины для России из‑за ведущихся переговоров о конфликте на Украине, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. По его словам, «было бы контрпродуктивно» делать такие шаги, когда продолжаются боевые действия. Тем временем Москва и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров, а в Брюсселе обсуждают ответные меры против американцев.

Торговый «мир»

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт пояснил, почему США не стали вводить пошлины в отношении России: причиной были переговоры об урегулировании конфликта на Украине.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране»,

— сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Хассетт добавил, что речь идет о сохранении жизней украинцев и россиян, поэтому вводить пошлины во время попыток урегулировать конфликт «было бы контрпродуктивно».

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении 184 стран и территорий, включая все 27 государств — членов Европейского союза. Россия в список не вошла.

Новые пошлины затронули 13 из 15 крупнейших поставщиков товаров в США, среди которых Китай, Германия, Япония, Вьетнам и Южная Корея. Наибольшие тарифы — до 50% — были установлены для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон. Почти столь же высокие ставки получили Камбоджа (49%) и Вьетнам (46%). Для Китая установлен тариф в размере 34%, для стран ЕС — 20%, а базовая ставка для остальных составляет 10%.

Переговоры РФ и США

Новый раунд российско-американских переговоров может пройти уже на следующей неделе, рассказал в интервью «Первому каналу» спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, только что вернувшийся из Вашингтона.

«Уже на следующей неделе», — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, во время визита в США обсуждалось восстановление российско-американских отношений с фокусом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Среди прочего, речь шла и о будущих возможных совместных инвестиционных проектах — по редкоземельным металлам, в Арктике, в сфере СПГ.

Глава РФПИ находился с визитом в США 3–4 апреля. «Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит», — написал он перед вылетом на родину.

ЕС готовит ответ

В рамках торговой войны, начатой Вашингтоном, Евросоюз собирается одобрить тарифы на американский импорт на сумму до $28 млрд, передает Reuters. В частности, пошлины могут быть введены на мясную продукцию, крупы, вино, жевательную резинку, древесину, туалетную бумагу, одежду и некоторую бытовую технику.

По информации источников агентства, у европейских политиков до сих пор нет единого мнения по поводу того, вводить ли повышенную пошлину на бурбон в размере 50%.

Ряд стран высказывают опасения, что США в ответ введут тарифы в 200% на вино, шампанское и другое спиртное.

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«Такой шаг будет означать, что ЕС присоединится к Китаю и Канаде в введении ответных пошлин против США, что станет ранней эскалацией, а после, как опасаются некоторые, перерастет в глобальную торговую войну, в результате чего товары станут дороже для миллиардов потребителей, а экономики по всему миру впадут в рецессию», – отмечает агентство.

Голосование по вопросу пошлин ЕС должно пройти 9 апреля.