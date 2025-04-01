«Сложная субстанция»: в Кремле ответили на угрозы Трампа ввести пошлины на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования «очень сложная». Так представитель Кремля отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае отсутствия прогресса по мирным переговорам с Украиной.
«Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной», — сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп 30 марта в интервью NBC News заявил, что он «зол» на Владимира Путина за то, что российский лидер подверг сомнению легитимность украинского президента Владимира Зеленского и предложил ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. Трамп добавил, что если его администрация не сможет договориться с Москвой о прекращении огня на Украине, то Вашингтон введет вторичные пошлины на российскую нефть.
«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — но если я буду считать, что это вина России, я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — приводит его слова Fox News.
Он заявил, что тариф в 25% на нефть и другие товары, продаваемые в США, будут введены в течение месяца, если по вине РФ не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Ранее в результате телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта была достигнута договоренность о временной приостановке атак на объекты энергетической инфраструктуры России и Украины. Кроме того, делегации США и России на встрече в Эр-Рияде обсудили так называемую Черноморскую инициативу на замену зерновой сделке, действовавшей с июля 2022-го по июль 2023 года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее отметил, что соглашение по Черному морю может стать шагом к дальнейшему прекращению огня.
Тарифные угрозы
31 марта Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на товары из России и предпочел бы «сделку» с Путиным. Он напомнил, что подобные меры являются очень «жесткими», и привел в пример Венесуэлу, на которую тарифы США оказали «очень сильное влияние».
«Я хочу, чтобы он (Путин. — «Газета.Ru») заключил сделку <...> Я хочу убедиться, что он выполнит ее, и я думаю, что он выполнит. Я не хочу вводить вторичные тарифы на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой. Я сделал это с Венесуэлой», — приводит слова Трампа телеканал CNN.
На фоне угроз президента США в адрес российской нефти, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали искать альтернативные источники сырья, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Последние несколько лет Индия сокращала закупки нефти с Ближнего Востока и Африки, отдавая предпочтение более доступному российскому сырью. В 2024 году доля России в общем импорте нефти Индией достигала почти 40%.
По данным источников Bloomberg, теперь государственные индийские компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. снова работают над организацией поставок нефти из Ближнего Востока, Северного и Средиземного морей.