«Сложная субстанция»: в Кремле ответили на угрозы Трампа ввести пошлины на нефть

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию требуют значительных усилий, однако контакты РФ и США продолжаются. Так он отреагировал на угрозу Дональда Трампа, пообещавшего «в течение месяца» ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по вине РФ не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Сам президент США заверил, что не хочет вводить тарифы и предпочел бы заключить с Россией сделку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования «очень сложная». Так представитель Кремля отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае отсутствия прогресса по мирным переговорам с Украиной.

«Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп 30 марта в интервью NBC News заявил, что он «зол» на Владимира Путина за то, что российский лидер подверг сомнению легитимность украинского президента Владимира Зеленского и предложил ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. Трамп добавил, что если его администрация не сможет договориться с Москвой о прекращении огня на Украине, то Вашингтон введет вторичные пошлины на российскую нефть.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так, — но если я буду считать, что это вина России, я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — приводит его слова Fox News.

Он заявил, что тариф в 25% на нефть и другие товары, продаваемые в США, будут введены в течение месяца, если по вине РФ не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее в результате телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта была достигнута договоренность о временной приостановке атак на объекты энергетической инфраструктуры России и Украины. Кроме того, делегации США и России на встрече в Эр-Рияде обсудили так называемую Черноморскую инициативу на замену зерновой сделке, действовавшей с июля 2022-го по июль 2023 года.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее отметил, что соглашение по Черному морю может стать шагом к дальнейшему прекращению огня.

Тарифные угрозы

31 марта Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на товары из России и предпочел бы «сделку» с Путиным. Он напомнил, что подобные меры являются очень «жесткими», и привел в пример Венесуэлу, на которую тарифы США оказали «очень сильное влияние».

«Я хочу, чтобы он (Путин. — «Газета.Ru») заключил сделку <...> Я хочу убедиться, что он выполнит ее, и я думаю, что он выполнит. Я не хочу вводить вторичные тарифы на его нефть . Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой. Я сделал это с Венесуэлой», — приводит слова Трампа телеканал CNN.

«Я пойму, что они затягивают»: Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине Американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» —... 31 марта 10:27

На фоне угроз президента США в адрес российской нефти, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали искать альтернативные источники сырья, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Последние несколько лет Индия сокращала закупки нефти с Ближнего Востока и Африки, отдавая предпочтение более доступному российскому сырью. В 2024 году доля России в общем импорте нефти Индией достигала почти 40%.

По данным источников Bloomberg, теперь государственные индийские компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. снова работают над организацией поставок нефти из Ближнего Востока, Северного и Средиземного морей.